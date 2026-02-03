El nuevo IPC se estrenaría cuando la inflación rompa el 1%: la explicación del Gobierno sobre la postergación

Este lunes, de forma completamente sorpresiva, Marcos Lavagna renunció como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Su salida, luego de un poco más de seis años de gestión, se da a pocos días de lo que iba a ser una renovación en la forma de medir la inflación, lo cual fue dado de baja por el Gobierno tras su desvinculación. Qué dijeron desde Casa Rosada sobre esta decisión.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo esta tarde en contacto con Radio Rivadavia.

La renuncia se da luego de que el titular de Hacienda anticipara que el índice de precios del mes de enero se iba a ubicar aproximadamente cerca del 2,5%.

El estreno de una nueva fórmula de inflación en enero 2026 era un compromiso que tenía el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión.

Según reveló Infobae a partir de una fuente con acceso al despacho presidencial, la decisión se tomó porque «no es metodológicamente serio» implementar un nuevo sistema «en medio de un proceso abierto». Además, aseveró que la medición «iba a dar una décima de menos».

En principio, la administración libertaria evalúa mantener la actual fórmula para calcular la variación de precios -al menos- hasta agosto.

El presidente se mantiene entusiasmado en quebrar el piso del 1% para la segunda parte del año. “Vamos a llegar a agosto con la inflación iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, sentenció otra fuente de LLA al medio ya citado.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado anticipó que brindará otro recital en el Movistar Arena cuando el IPC empiece en cero.

Nuevo IPC: qué iba a pasar con las tarifas y lo que revela sobre la pérdida de ingresos

La disputa dentro del Indec se dio porque este martes 10 de febrero (dentro de una semana) se iba a cambiar el IPC, el cual iba a incorporar una canasta de consumo elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, dejando atrás la del 2004.

Desde Bloomberg señalaron que, entre los puntos que se encuentra tras la polémica, está el impacto que iba a tener las subas en las tarifas de gas y luz en la inflación.

Según ejemplificó, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires registran incrementos de 3,59% (luz) y 16,86% (gas), muy por encima del promedio de variación de precios del país. Una de las modificaciones del IPC es que la categoría «Viviendas y Servicios» iba a saltar del 9,4% de la ponderación a 14,5% (+5,1 puntos).

Por otra parte, el economista Juan Manuel Telechea apuntó como uno de los posibles motivos detrás de la postergación de los cambios en el IPC es que la nueva metodología iba a implicar reconocer «una caída del poder adquisitivo mayor (de aproximadamente 7 puntos).

Por su parte, el economista Federico Machado respaldó esta lectura diciendo que «una posible razón es que el programa necesita reforzar el ancla salarial».

Machado explicó que los ingresos de los trabajadores registrados se mantienen «aproximadamente en niveles de noviembre 2023», el de los no registrados «un 16% por encima» y el sector público por debajo de hace tres años atrás.

Sin embargo, actualizando con la ENGHO 2017-2018, la medición da que los trabajadores registrados «pierden 7,8% de su ingreso real, los no registrados ganan un 7% menos y el de los trabajadores públicos pierde 5,6% adicional».