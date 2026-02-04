Daniel González: «Si Caputo quiere saber por qué la ropa es cara, debería mirarse el ombligo»

Distintos indicadores tanto públicos como privados, dan cuenta de que el consumo está resentido hace al menos ocho meses, y que la actividad económica muestra señales de enfriamiento. Neuquén mientras tanto, goza del paraguas productivo que ofrece Vaca Muerta. Daniel González, es secretario de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) y vicepresidente de Centro Pyme ADENEU, diálogo con el programa La Mano Invisible por Río Negro Radio, y brindó su mirada respecto a la coyuntura económica en el país y la región.

PREGUNTA: ¿La economía real esta fría?

RESPUESTA: La realidad es que con este gobierno nacional se fue arreglando de a poco la macro, pero la micro en general y a nivel nacional, no arrancó. Neuquén por ahí marca un poquito una diferencia por el fenómeno Vaca Muerta, pero hay que aclarar que el fenómeno Vaca Muerta tampoco derrama sobre toda la economía provincial, hay algunos sectores puntuales, entonces yo te puedo hablar de una heterogeneidad de situaciones.

P: ¿Cuáles son esas heterogeneidades?

R: El comercio, por ejemplo, está muy complicado, ha tenido caídas importantes durante todo el 2025, la construcción ha andado bastante bien porque se está construyendo permanentemente obra privada. El empleo registrado está bien en Neuquén porque creo que es una de las pocas provincias en el país que da una tasa de desocupación muy baja. Pero ya te digo, no se da en todos los sectores, incluso en las pymes de oil & gas, fue un segundo semestre bastante difícil porque si bien la producción crecía, esto no se veía reflejado en la cadena de valor en general de Vaca Muerta y las empresas pymes neuquinas la sufrieron bastante.

P: ¿Cuál es el panorama de cara al año que inicia?

R: Yo creo que el 2026 pinta un poco mejor porque va a haber que llenar el caño este que se está construyendo, el oleoducto VMOS. Creemos que el freno de la segunda mitad de 2025 se va a revertir ahora, estamos expectantes y pareciera que hay algunos visos de mejora.

El comercio en Neuquén viene golpeado. Primero por las compras en Chile, luego por la competencia permanente con Mercado Libre, y ahora por las plataformas chinas.

P: A su vez el impacto de ese desarrollo también será heterogéneo…

R: Sí, para ilustrarlo, nosotros dividimos la actividad en 3 anillos. El primero es el que está conformado por las operadoras que tienen las concesiones, se llaman YPF, Pluspetrol, Vista, Tecpetrol, Shell. El segundo anillo serían las que tienen contrato fijo porque están perforando o haciendo la fractura, como Halliburton o Schlumberger, todas aquellas que están a su vez perforando o fracturando la formación geológica. Y después en el tercer anillo estamos todos los contratistas que a su vez ahí habría que dividirlos también en 2 grupos, algunos contratistas tienen contrato fijo y esos más o menos han podido sortear la situación en el segundo semestre, y aquellos que trabajan on call, es decir, a requerimiento, a solicitud, esas han estado más complicadas porque bajó la actividad, de hecho se perforó menos, hubo menos actividad en el segundo semestre.

P: ¿Se siente en Neuquén la caída del consumo por la apertura comercial?

R: El comercio en Neuquén ha estado golpeado por distintos motivos. En un momento fueron las compras en Chile. Ahora ya disminuyó mucho, pero en un momento había tal diferencia de precios con el país vecino que había colas que se hacían en los pasos fronterizos. El segundo factor muy importante, y eso sigue influyendo fuerte, es también la plataforma. No la plataforma China, la nacional. O sea el comerciante está compitiendo con Mercado Libre permanentemente. Tal es así que ACIPAN está lanzando una plataforma propia que se va a llamar Mercado Local. La estamos desarrollando hace más de un año con la idea de lanzarla ahora en abril, integrando al municipio y al BPN. Va haber un botón incluso para comparar los precios del comercio local con el de Mercado Libre. Y el último factor, son estas plataformas chinas, que realmente hacen estragos, porque son inigualables los precios que tienen. Muchas veces con productos que no son de demasiada calidad, pero la gente los compra por el bajo costo que tienen.

Escuchá a Daniel González en La Mano Invisible (Río Negro Radio)