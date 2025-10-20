El Gobierno anuncia recompra de deuda en moneda extranjera con apoyo de JP Morgan y organismos multilaterales

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de su cuenta oficial en X que la Argentina inició negociaciones para una recompra de bonos soberanos en moneda extranjera, en una operación estructurada por JP Morgan bajo el mecanismo denominado «Deuda por Educación».

«La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación», indicó Quirno en su mensaje. Desde el Ministerio de Economía confirmaron que los bonos involucrados son emitidos en moneda extranjera, informó Infobae.

La iniciativa busca reemplazar deuda pública costosa por financiamiento a tasas más bajas, con el apoyo de agencias y organismos multilaterales. Según el secretario, los recursos liberados se destinarán a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reforzando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano.

Impacto en los mercados

Apenas diez minutos después del anuncio, los bonos Bonares y Globales revertieron la tendencia bajista que venían mostrando y registraron subas de hasta 2%, destacándose el GD35.

La deuda soberana argentina en moneda extranjera tiene un valor de mercado de USD 56.800 millones, mientras que los compromisos a valor nominal ascienden a USD 117.920 millones, incluyendo USD 92.095 millones de capital y USD 25.825 millones de intereses, según Salvador Vitelli, head of research de Romano Group. La deuda cotiza a una paridad promedio ponderada del 61,8%.

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo Invertir en Bolsa (IEB), explicó que la medida busca comprimir el riesgo país rápidamente, lo que facilitaría el acceso a mercados internacionales y la refinanciación de vencimientos. Sin embargo, advirtió que la proximidad de las elecciones limita el efecto positivo inmediato, y aún restan definirse detalles como el monto de la recompra y la tasa interna de retorno aplicable.

Deuda por Educación: cómo funciona

El mecanismo Deuda por Educación (Debt4Ed) transforma deuda costosa en inversiones educativas a través de acuerdos que reorganizan obligaciones crediticias, permitiendo destinar los fondos liberados al sector educativo. El Banco Mundial explicó que la estrategia busca mejorar el perfil de la deuda y garantizar recursos estables para educación de calidad.

El primer país en implementar este esquema fue Costa de Marfil en 2024. Allí se canjearon aproximadamente 400 millones de euros de deuda comercial a altas tasas por un préstamo más favorable, lo que permitió reasignar cerca de 330 millones de euros a la construcción de más de treinta escuelas, beneficiando directamente a unos 30.000 niños y niñas.

Swap con Estados Unidos como alternativa

En paralelo, el presidente Javier Milei reiteró que Argentina utilizará la línea de swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 si no se logra reducir el riesgo país y acceder a refinanciamiento voluntario.

«La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solo se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda», explicó el mandatario.

El uso de este mecanismo llega en un contexto de agotamiento de recursos del Tesoro para sostener la divisa dentro de las bandas cambiarias establecidas tras el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones en abril. El año próximo, la Argentina enfrentará vencimientos de deuda externa por USD 18.182 millones, que sumados a compromisos de provincias, empresas y Banco Central alcanzan USD 29.636 millones, según la consultora Eco Go.