Dólar hoy: precios oficiales y blue del martes 21 de octubre 2025, todas las cotizaciones

DÓLAR HOY: consultá la cotización de este martes 21 de octubre 2025. Conocé el precio del dólar oficial, el dólar blue y los financieros (MEP y CCL). Seguí la evolución de todas las divisas para la compra y la venta, desde la apertura hasta el cierre, en una jornada clave para los mercados previa a las elecciones legislativas.

En ese contexto, el Dólar Oficial abre la jornada este martes 21 de octubre 2025 en:

$ 1.485 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue abre la jornada en:

$1.505 para la venta.

El Dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia cotizando en:

$ 1.505 para la venta.

A continuación, repasamos los precios de apertura de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL): conocé el contexto en el que inicia la moneda estadounidense hoy, martes 21 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos hoy: cotizaciones martes 21 de octubre 2025

Cómo empiezan hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este martes 21 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación abre en $1.435 para la compra y en $1.485 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1440 1490 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1445 1505 Banco BBVA 1435 1490 Banco Supervielle 1452 1492 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1440 1490 Banco Santander 1445 1495 Banco Galicia Más 1455 1505 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1440 1499 Banco Piano 1455 1520 Banco BPN 1435 1505

Dólar oficial en Neuquén hoy: cotizaciones del martes 21 de octubre 2025

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar empieza este martes 21 de octubre 2025 cotizando en:

$1.435 para la compra .

. $1.505 para la venta.

Dólar blue Neuquén y Río Negro hoy: cotizaciones martes 21 de octubre 2025

Martes 21 de octubre 2025. El dólar blue inicia la jornada cotizando en estos valores:

Para la compra: $1.485

Para la venta: $1.505

Los dólares financieros operan este martes 21 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.553,74

Dólar CCL:

Apertura: $1.570,74

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.943,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

