Mercados: suben las acciones y caen los bonos en una semana marcada por la cautela preelectoral

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los mercados argentinos operan con una marcada cautela. Mientras las acciones locales y los ADR de empresas argentinas en Wall Street muestran alzas significativas, los bonos en dólares vuelven a caer levemente, en un escenario dominado por la búsqueda de cobertura y estrategias de corto plazo.

Al mediodía, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 4,1% en pesos, ubicándose en los 2.060.000 puntos. En Nueva York, los papeles argentinos también muestran una jornada favorable, con avances destacados de 6,6% para Banco Francés y 6,4% para Globant, según datos de Rava Bursátil, informó Infobae.

En contraste, los bonos soberanos en dólares —tanto Bonares como Globales— descienden en promedio 0,3%, luego del rebote superior al 2% registrado el lunes. El riesgo país se mantiene por encima de los 1.000 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza externa y la volatilidad típica de las jornadas preelectorales.

El economista Gustavo Ber explicó que, «La clave para esta semana reside en la gestión del riesgo de la cartera. Se sugiere diversificar y asignar porcentajes a cada uno de los escenarios electorales y evitar una exposición total a un único resultado. Es fundamental que el inversor disocie sus deseos de sus expectativas para poder armar la mejor estrategia.».

Nuevas negociaciones y expectativas

En el plano financiero, el secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció el inicio de negociaciones para una recompra de bonos soberanos en moneda extranjera, estructurada por JP Morgan bajo el mecanismo denominado «Deuda por Educación».

Según el analista Nicolás Cappella, del IEB, «la idea es conseguir una línea de financiamiento más barata y con esa plata recomprar bonos por mercado, que hoy rondan el 15% de TIR. Esto ayudaría a que el riesgo país se comprima rápidamente y que la Argentina pueda volver a financiarse normalmente».

A esta señal positiva se sumó la confirmación del swap financiero con Estados Unidos, lo que brindó algo de alivio en el arranque de la rueda. Sin embargo, desde MegaQM advirtieron que «la curva en dólares duros sigue afectada, con tramos largos aún muy por debajo de los valores de principios de año«.

De cara al futuro inmediato, los analistas coinciden en que la reacción del mercado tras las elecciones será decisiva. «Hay mucha incertidumbre. Las encuestadoras llegan con escasa precisión y el mercado se prepara para reacciones posiblemente exageradas. Se viene una semana intensa, con más demanda de dólares y menos margen para errores», evaluaron desde Portfolio Personal Inversiones.