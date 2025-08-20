El ecosistema emprendedor aterriza en Neuquén de la mano de Experiencia Endeavor

Con un enorme cúmulo de innovación, vivencias y experiencias inspiradoras, lo mejor del ecosistema emprendedor a nivel nacional volverá a darse cita en la ciudad de Neuquén. Será en la edición 2025 de Experiencia Endeavor que a orillas del Río Limay, tendrá lugar esta semana en Neuquén.

Al calor del no convencional, la región de la Patagonia Norte se ha transformado en la última década en una verdadera cuna de emprendedores que se animan a transformar ideas en proyectos, y luego proyectos en emprendimientos reales que generan valor allí donde hay una necesidad sin satisfacer.

En ese marco, el mayor evento emprendedor del país vuelve a aterrizar en el corazón de Vaca Muerta con una propuesta que incluye conferencias, networking y contacto mano a mano con la pata local del ecosistema emprendedor.

A lo largo del evento, los speekers más reconocidos del país compartirán sus historias que inspiran desde el fracaso y desde el éxito en el camino de emprender, y la palabra de emprendedores patagónicos que ya transitaron el camino de poner en marcha sus sueños desde cero, hará la experiencia todavía más cercana.

Conferencias, networking y contacto mano a mano con la pata local del ecosistema emprendedor, es la propuesta que trae a Neuquén la edición 2025 de Experiencia Endeavor.

La lista de speekers incluye a Gerry Garbulsky (Aprender de Grandes), Elena Alonso (CEO de Emerald Capital), Sebastián Serrano (CEO de Ripio), Ariel Sbdar (CEO de Cocos), Candela Fazzano (Ethereum), María Julia Bearzi (Endeavor) y Horacio Marín (CEO de YPF).

Asimismo, en el panel patagónico disertarán Julio Viola (Bodega Malma), Tomas Weiss (Weiss Burguer), Rodolfo Ardenghi (CIATI), Mariana Barrera (Sidra Pülku), y Jose Sojo (Café Delirante).

Cuándo y dónde se realiza Experiencia Endeavor en Neuquén

En evento destinado a emprendedores y profesionales de toda la región patagónica tendrá lugar este jueves 21 de agosto entre las 14 Hs. y las 20 Hs. La actividad se llevará a cabo en el Centro de convenciones Domuyo, a orillas del Río Limay.

Vivencias. Las que comparten los emprendedores que ya transitaron el camino de fracasar rumbo al éxito.

Los paneles darán inicio con la disertación del emprendedor Gerry Garbulsky (Aprender de Grandes), y finalizará con la palabra del CEO de YPF, Horacio Marín. Sobre el cierre, habrá un Networking Party para tejer vínculos con otros emprendedores de la región y el país.

El acceso al evento requiere acreditación previa. Las entradas tienen un costo de $27.500 y pueden adquirirse ingresando al sitio web https://eventos.endeavor.org.ar/.