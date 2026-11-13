El nuevo IPC habría elevado más la inflación de octubre 2026: cuánto habría marcado con la medición que frenó Javier Milei

El jueves 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, lo que ubicó nuevamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del umbral del 2%.

Tras conocerse el dato oficial, difundieron un informe que proyectó cuál habría sido el resultado bajo las ponderaciones de la ENGHo 2017/18, el esquema metodológico que fue descartado por el gobierno de Javier Milei.

Cuánto habría marcado con la medición que frenó Javier Milei

Las consultoras privadas que hicieron el relevamiento confirmaron que si se hubiera aplicado la actualización del IPC que el Indec tenía previsto implementar en enero pasado, la inflación de octubre habría alcanzado el 2,4%, ubicándose por encima del 2,2% informado oficialmente con la fórmula vigente. La diferencia, según se explicó, se debe al uso de nuevos ponderadores basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, cambio que se postergó tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo estadístico.

Según los cálculos de la consultora Equilibra difundidos por CNN, la brecha también impacta en el acumulado de los primeros diez meses del año. Mientras que la medición actual registró una suba del 26,3% entre enero y octubre, el índice actualizado habría trepado al 28,1%, lo que representa una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.

Más allá del cálculo alternativo, los datos oficiales de octubre mostraron una aceleración de tres décimas respecto de septiembre y una variación interanual del 33,1%. El movimiento del mes estuvo impulsado principalmente por los precios estacionales, que avanzaron un 5,5% con fuerte incidencia de las verduras (10,6%), y por los regulados que subieron un 2,9% tras los ajustes del 6,4% en tarifas de electricidad y gas. Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las alzas con un 4,2%, seguida por Recreación y cultura con un 3,3%.

En sentido contrario, la inflación núcleo descendió dos décimas para ubicarse en el 1,5% -el registro más bajo desde julio de 2025-, traccionada por la estabilidad en el precio de la carne que varió apenas un 0,1%. En tanto, la inflación subyacente pasó del 1,8% en septiembre al 1,9% en octubre.

De cara a noviembre, los sectores privados proyectan que el índice general volvería a ubicarse en torno al 1,8%, según Eco Go, o en un rango de entre el 1,9% y el 2,2%, de acuerdo con Equilibra. Para el anteúltimo mes del año, las consultoras prevén una desaceleración en los rubros estacionales y estabilidad en los combustibles, aunque advierten que los precios regulados seguirán incidiendo por el traslado a las boletas de gas de las modificaciones en el régimen de Zonas Frías, sumado a las subas iniciales registradas en la carne durante los primeros días del mes.