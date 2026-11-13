Bandas cambiarias de diciembre 2026: cuánto será el techo del dólar tras la inflación de octubre

La publicación del índice de precios minoristas de octubre 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó una variación mensual del 2,17%, activó automáticamente la regla de actualización para el esquema de flotación cambiaria vigente en Argentina.

En un escenario global donde el índice dólar (DXY) se fortalece frente a monedas de referencia como el euro y el yen, el mercado local incorpora esta nueva pauta técnica para el último mes del año, obteniendo una referencia clara sobre el corredor dentro del cual puede desplazarse libremente la divisa estadounidense sin activar ventas obligatorias de reservas.

El nuevo techo de las bandas cambiarias en el Banco Central y la referencia del Banco Nación

De acuerdo con los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el límite superior del corredor cambiario pasará de los $1.989,12 previstos para el 30 de noviembre 2026 a $2.032,88 el próximo 31 de diciembre 2026, lo que implica un desplazamiento gradual de $43,76 a lo largo de las ruedas hábiles del mes.

Por su parte, el límite inferior de la zona de no intervención quedará establecido en $683,07, consolidando una amplitud operativa que absorbe la oferta y la demanda genuina de divisas.

Cómo funciona la flotación administrada del Banco Central y qué pasa si el dólar toca los límites

Implementado originalmente en abril 2025 tras el levantamiento de las restricciones cambiarias, el esquema de bandas fue recalibrado en enero 2026 para indexar sus extremos según la inflación oficial, con dos meses de rezago.

Es fundamental distinguir que el techo de $2.032,88 no constituye un pronóstico oficial ni una meta de cotización del equipo económico, sino el umbral técnico de defensa monetaria:

Dentro de la banda : mientras el tipo de cambio mayorista se negocie entre el piso y el techo, su precio responde al libre juego de oferta y demanda, reservándose el Banco Central de la República Argentina la facultad de intervenir de forma discrecional solo para moderar picos de volatilidad.

: mientras el tipo de cambio mayorista se negocie entre el piso y el techo, su precio responde al libre juego de oferta y demanda, reservándose el la facultad de intervenir de forma discrecional solo para moderar picos de volatilidad. En el techo superior ($2.032,88) : si la demanda de divisas presionara la cotización hasta alcanzar ese valor, la autoridad monetaria tiene el mandato de vender dólares de sus reservas y absorber pesos para contener el precio.

: si la demanda de divisas presionara la cotización hasta alcanzar ese valor, la autoridad monetaria tiene el mandato de vender dólares de sus reservas y absorber pesos para contener el precio. En el piso inferior ($683,07): si una sobreoferta de divisas llevara el precio hasta el límite mínimo, el organismo interviene comprando moneda extranjera e inyectando pesos, fortaleciendo el stock de activos internacionales.

Compras del Banco Central, impacto global del oro y proyección para la economía regional

En paralelo a la definición de los parámetros para diciembre 2026, el Banco Central de la República Argentina concretó compras por USD 103 millones en la última rueda hábil, alcanzando su mayor adquisición diaria en más de tres semanas y elevando el saldo comprador de noviembre 2026 a USD 183 millones.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero 2026, el organismo lleva acumulados más de USD 16.147 millones, superando holgadamente las metas anuales, aunque las reservas brutas cerraron en torno a los USD 49.073 millones debido a la caída internacional del 2,8% en la cotización del oro y al fortalecimiento global del dólar.