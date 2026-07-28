La polémica posición que recibió Colapinto en un ranking inglés tras el GP de Hungría: «Decepcionante»

Franco Colapinto no tuvo el fin de semana deseado en Hungría. En su primer contacto con la pista en la segunda práctica libre, el argentino tuvo su primer choque en la temporada. Luego, un flojo rendimiento de Alpine no le permitieron sumar puntos y finalizó 15° en la carrera del domingo.

Tras este Gran Premio, un ranking de un portal ingles especializado liquidó al piloto de Alpine. The Race realiza un análisis en cada fecha de la Fórmula 1 sobre el nivel de cada piloto de la parrilla, donde evalúa lo hecho durante todo el fin de semana. En esta ocasión, el medio británico posicionó al pilarense en el último lugar, la 22° posición.

En su evaluación, el periodista Edd Straw reconoció que no participar de la primera práctica libre fue perjudicial para el argentino, que tuvo que ceder su monoplaza a Paul Aron, piloto de reserva de la escudería francesa.

Pero luego apuntó a la carrera, donde hizo un principal hincapié en la salida de la curva 4 en la primera vuelta: «Le costó dos posiciones y fue la principal razón de la divergencia entre su carrera y la de Gasly«, sentenció.

Colapinto tuvo un fin de semana complicado en el circuito de Hungaroring.

Además, explicó que «tras un error en la primera vuelta, tuvo una carrera limpia, aunque no especialmente rápida, y terminó por detrás de los Aston Martin». En los contras también se agregó el choque en la FP2. Su veredicto final fue que Franco estuvo un paso por detrás de Gasly y describió su actuación como «un fin de semana decepcionante«.

El contraste con su compañero es grande. En esta lista, Gasly ocupó el primer lugar. A pesar de haber finalizado 12°, Straw recalcó que «maximizó el paquete de Alpine y tuvo una ventaja clara sobre su compañero de equipo«. También se destacó que realizó una parada adicional cuando el Virtual Safety Car estaba en pista y se enfatizó que no pudo haber hecho más con el A526.

Tras el final de mitad de temporada, el argentino tendrá hoy su último día de pruebas con Alpine en Hungría. Luego, habrá vacaciones por el receso de verano de la Fórmula 1 y recién volverá a pista en el fin de semana del 21 al 23 de agosto en el GP de Países Bajos.