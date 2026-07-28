Reunión clave entre Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: la guerra con Irán y el impacto en el petróleo

El presidente de Estados Unidos se reaunirá con su par de Israel, Benjamin Netanyahu. (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantendrán este martes en Estados Unidos su primera reunión bilateral desde el inicio del conflicto bélico conjunto contra Irán en febrero pasado. El encuentro en la Casa Blanca se produce en un clima de creciente tensión diplomática y bajo la presión de los mercados internacionales, donde el petróleo Brent profundizó su tendencia a la baja hasta ubicarse en los US$ 84,21 el barril.

La cumbre busca alinear la estrategia militar y diplomática en un momento crítico para ambos líderes. Mientras Netanyahu enfrenta cuestionamientos internos de cara a su reelección, Trump lidia con el costo político y económico del conflicto en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre en suelo norteamericano.

Tensiones en la Casa Blanca y el impacto en el mercado del crudo

Pese a que la alianza militar iniciada a principios de año logró golpear estructuras de mando en Teherán, la respuesta iraní con drones y misiles hacia bases estadounidenses e infraestructuras en el Golfo Pérsico terminó por encarecer la logística energética y encender las alarmas en Washington.

Aunque las recientes señales de tregua lograron amortiguar la cotización del petróleo Brent —que cotiza en torno a los USD 84 luego de haber rozado picos superiores durante el conflicto—, la volatilidad económica acelera la necesidad de un acuerdo.

«Tenemos una pequeña diferencia, pero estamos bastante cerca», reconoció Donald Trump ante la prensa al ser consultado sobre las discrepancias con el gobierno israelí respecto a la continuidad de las operaciones militares.

Desde los medios israelíes, analistas políticos coinciden en que la administración estadounidense asumió el control directo del ritmo de la guerra, relegando las exigencias de avance terrestre que sostenía el gabinete de Netanyahu.

El programa nuclear de Teherán y la agenda en Líbano y Gaza

Durante las conversaciones en el Salón Oval, Netanyahu presentará informes de inteligencia sobre el avance del programa atómico iraní. En declaraciones a la cadena Fox News, el premier israelí remarcó que la definición sobre los próximos pasos bélicos o diplomáticos dependerá de la Casa Blanca, pero condicionó cualquier entendimiento a un freno definitivo de las capacidades nucleares de Teherán.

A la par del frente iraní, la agenda oficial incluye avances en dos puntos clave negociados por la diplomacia estadounidense:

Despliegue en Líbano: Tras el acuerdo marco alcanzado con Hezbolá, Israel aceptó replegarse gradualmente para permitir que el ejército libanés tome el control de localidades del sur. Las negociaciones formales para consolidar este esquema continuarán la próxima semana en Roma.

Fuerza internacional en Gaza: El gabinete de seguridad israelí autorizó el ingreso preliminar de tropas de paz internacionales —con contingentes proyectados de Marruecos y Uganda— para custodiar áreas delimitadas en la zona sur de Rafah.

Pérdida de respaldo político en Estados Unidos

El encuentro contará con la participación del vicepresidente JD Vance, quien semanas atrás advirtió a funcionarios israelíes sobre el desgaste del consenso bipartidista en el Congreso estadounidense respecto a las operaciones militares en la Franja de Gaza.

Diversos sondeos publicados por la agencia AP reflejan un marcado deterioro en la percepción de la ciudadanía norteamericana sobre la conducción del conflicto en Medio Oriente. Ante este escenario, la reunión en Washington definirá si la Casa Blanca acelera un cierre diplomático definitivo antes del inicio formal de la campaña electoral estadounidense.