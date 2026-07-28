El proyecto Vaca Muerta Oil Sur superó el 70% de avance: YPF confirmó que apuntan a exportar a principios de 2027

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la principal obra de infraestructura impulsada por YPF para ampliar las exportaciones de petróleo argentino, ya superó el 70% de ejecución y se encamina a iniciar sus primeras exportaciones entre fines de este año y comienzos de 2027. Así lo informó Maia Goldin, gerenta de Estrategia de la compañía, durante una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación.

En su exposición, la ejecutiva destacó que la iniciativa representa «un objetivo a nivel país» con el potencial de superar los US$30.000 millones por año. El proyecto demanda una inversión estimada en US$3.000 millones y es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

En su presentación sobre los estándares de trabajo de la compañía actualmente, la gerente remarcó: «Hoy en día en Vaca Muerta tenemos estándares de producción y competitividad que son iguales o superiores a los de grandes compañías que producen shale en Estados Unidos», remarcó Goldin.

En relación al avance de las obras y en el trabajo coordinado entre las empresas que participan del desarrollo del proyecto VMOS, detalló: «Este proyecto tiene un grado de avance de más del 70%. Es un proyecto que tiene varias compañías atrás, fue un trabajo muy arduo de coordinación entre múltiples empresas y, sin lugar a dudas, es un ejemplo de una sinergia superexitosa dentro de la industria», sostuvo.

Según explicó, el oleoducto permitirá realizar la primera carga de crudo desde la terminal de Punta Colorada entre fines de este año y principios del próximo, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios. El sistema unirá el corazón productivo de Vaca Muerta con la terminal de aguas profundas que se construye en la costa rionegrina, preparada para operar buques VLCC (Very Large Crude Carriers), destinados al transporte de petróleo hacia los principales mercados internacionales.

Goldin señaló además que, con mejoras adicionales en la producción, el sistema podrá alcanzar una capacidad de exportación de 550.000 barriles por día durante el tercer trimestre de 2027.

«Con ciertos upgrades de producción esperamos que pueda recibir para exportar, llegando a 550.000 barriles por día para el tercer trimestre del año que viene, y con la posibilidad de ampliarse a 700.000 barriles por día, en función de lo que se requiera, pero a partir de 2028 lo tenemos estimado», sostuvo.

Para YPF, el VMOS será una obra clave para eliminar las restricciones de transporte de crudo que hoy enfrenta la cuenca neuquina y habilitar un fuerte crecimiento de las exportaciones. La compañía proyecta que el sistema permitirá generar exportaciones por US$15.000 millones anuales hacia 2030, con un potencial superior a US$20.000 millones en los años posteriores.

Durante la misma presentación, Goldin también repasó las iniciativas que YPF impulsa para mejorar la eficiencia operativa mediante inteligencia artificial y monitoreo remoto. «En YPF instalamos una marca registrada que llamamos RTIC. Son centros de inteligencia en tiempo real que utilizamos para tomar decisiones y, al mismo tiempo, para hacer más eficientes nuestras operaciones y nuestro trabajo a lo largo de toda la cadena de valor», indicó.

La ejecutiva explicó que la empresa ya dispone de más de diez centros RTIC distribuidos en distintas áreas del negocio, desde producción y perforación hasta refinación, logística, despacho de gas y cadena de suministro.

«Hay un RTIC de operaciones en la provincia de Neuquén, un RTIC de perforación y workover en la torre de Puerto Madero, desde donde hicimos la primera fractura remota y la primera perforación remota durante 2025. Además, tenemos RTIC en cada una de nuestras tres refinerías, centros integrados, de upstream, downstream, supply chain y salas de despacho de gas natural», añadió.

«Lo que estamos haciendo es aplicar inteligencia artificial y tecnología para impulsar la eficiencia a lo largo de toda nuestra cadena de valor«, cerró.

El avance de la obra no se detiene, en las últimas semanas se completó la soldadura automática del ducto costero de 38 pulgadas, mientras continúan las tareas sobre el trazado principal del oleoducto, las estaciones de bombeo y la terminal marítima de Punta Colorada.

También progresa el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida (HDD), además de las obras de la terminal exportadora, que contará con seis tanques de almacenamiento con una capacidad cercana a los 720.000 metros cúbicos y la infraestructura offshore necesaria para operar grandes buques petroleros.