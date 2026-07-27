El riesgo país rebotó a 439 puntos y el Merval opera con cautela a la espera de la Fed

En una jornada atravesada por la alta volatilidad en los mercados internacionales, el riesgo país de la Argentina registró un marcado ida y vuelta este lunes 27 de julio. Luego de tocar un piso diario de 429 puntos básicos durante las primeras operaciones de la mañana, el indicador elaborado por el banco JP Morgan cambió de tendencia y subió a las 439 unidades (+0,50%), según datos en tiempo real de Rava Bursátil.

Por su parte, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires busca consolidarse en terreno positivo con un avance moderado del 0,40%, ubicándose en torno a los 3.297.000 puntos.

Por qué volvió a subir el riesgo país tras tocar mínimos del día

La dinámica del indicador refleja el choque de dos fuerzas contrapuestas en el escenario financiero internacional. En el inicio de la rueda, la tregua en los ataques entre Estados Unidos e Irán provocó una caída de más del 5% en el precio del petróleo (con el barril de Brent retrocediendo a la zona de US$ 85 y el WTI a US$ 83), lo que inicialmente alimentó el optimismo e impulsó a los títulos públicos.

Sin embargo, el riesgo país rebotó 10 unidades desde su mínimo diario debido a tres factores centrales que frenaron el entusiasmo:

Prudencia previa a la decisión de la Fed: Los operadores e inversores globales rearmaron posiciones de resguardo a la espera de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) de este miércoles. La incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés fortaleció al dólar a nivel global y moderó el flujo hacia la deuda soberana de mercados emergentes.

El «efecto chips» frenó a Wall Street: Pese al alivio que genera un petróleo más barato, la fuerte caída en las acciones de las empresas de semiconductores o microchips neutralizó el impacto positivo en Nueva York, restándole impulso a los activos financieros de riesgo.

Toma de ganancias y freno en energéticos: Los bonos soberanos en dólares (AL30, GD30) y las empresas vinculadas al sector petrolero sufrieron una pausa en su racha alcista tras la corrección a la baja en las cotizaciones internacionales del crudo.

El Merval y Wall Street: la baja del crudo frena a las petroleras

El panel líder de la plaza local siente de forma directa la alta ponderación del sector energético en su composición. La caída internacional del crudo presionó las cotizaciones de firmas clave: YPF registra un retroceso del 1,58% en la bolsa porteña y de 1,5% en sus certificados ADR en Wall Street, acompañada por bajas en Edenor (-0,96%) y TGN (-0,89%).

En contraposición, el sector bancario y las firmas tecnológicas compensan la balanza. Entre las acciones argentinas que cotizan en dólares en Nueva York destacan las subas de Globant (+5,8%), Corporación América (+2,5%), Banco Supervielle (+2,2%) y Banco Macro (+2,2%). En la plaza local, papeles como Cresud (+1,68%) y Loma Negra (+1,52%) encabezan las ganancias.

Dólar: el blue escala y los financieros se mueven con calma

En el mercado cambiario, el dólar mayorista operó a $1.500, con una brecha del 22,6% respecto al techo de la banda de flotación fijado por el Banco Central (BCRA) en $1.839,93. En las cuevas de la City, el dólar blue registró un salto hacia los $1.565, ampliando la distancia con la cotización oficial.

Por su parte, las paridades financieras mostraron un comportamiento calmo: el dólar MEP cotizó estable en $1.531,73, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en los $1.600,05.