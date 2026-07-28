A un año de las elecciones, renunció la jueza electoral de Neuquén

Es una de las hijas del reconocido abogado Oscar Pandolfi. Foto gentileza.

La jueza Federal de Neuquén, con competencia electoral, María Carolina Pandolfi, presentó la renuncia al cargo. La información fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Su salida se producirá a un año de las elecciones generales y abre una vacante clave en la provincia.

Pandolfi asumió en 2004, cuando el Senado aprobó su pliego. En ese momento se desempeñaba como secretaria del juzgado federal en lo civil de General Roca.

La abogada ya cumple con los requisitos para jubilarse por eso presentó la renuncia que fue aceptada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se hará efectiva a partir del próximo 1 de septiembre.

Todavía no está claro quien subrogará el juzgado federal N°1, pero seguramente sea Gustavo Villanueva.

Además de Pandolfi, renunció al puesto de defensor público federal Pablo Matkovic que ascendió a juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén.