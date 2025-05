Alivio financiero internacional para el Gobierno: bono por U$S 1.000 millones y reservas al BCRA

El gobierno nacional saldrá este miércoles al mercado voluntario de deuda internacional con un Bono del Tesoro por U$S 1.000 millones que se suscribirá en dólares y se pagará en pesos, con vencimiento en 2030. Foto: gentileza.

Este miércoles, el Gobierno Nacional sorteó con éxito el test financiero al recoger el respaldo internacional al colocar un bono por U$S 1.000 millones, operación que significó el regreso del país al mercado de capitales externo luego de siete años. Recibió ofertas por casi U$S 1.700 millones.

Según la información oficial, se recibieron 146 posturas por un total de U$S 1.694 millones por el Bono del Tesoro (BONTE), de los cuales se aceptaron los U$S 1.000 previamente anunciados. La tasa nominal anual convalidada fue de 29,5% (en pesos).

La oferta de este título -que se suscribió en dólares pero se pagará en pesos- estuvo reservado para inversores del exterior y formó parte de una licitación más amplia. Entre vencimientos que ocurrieron en los últimos días y los que operan el viernes 30, la Secretaría de Finanzas debía recolectar $ 8,55 billones, monto que consiguió reunir. Para cumplir ese objetivo ofreció un menú de títulos en moneda doméstica y el nuevo BONTE.

Dólares que ingresarán que la cuenta del BCRA: de qué se trata ese detalle que contempla el respaldo financiero que recibió el Gobierno

La operación contempla que los dólares ingresen a la cuenta del Banco Central, el Tesoro Nacional tome los pesos equivalentes y se apliquen al pago de los vencimientos. El Ministerio de Economía no aclaró si los pesos que utilizará saldrán de la cuenta que el Tesoro ya tiene en el Banco Central o será emisión nueva de pesos, dato clave porque significaría un aumento de la cantidad de pesos en circulación.

De esta forma, el gobierno logra sumar dólares a las reservas sin tener que comprarlos en el mercado local, lo cual impactaría en la cotización de la divisa. Por otro lado, con esta operación el Gobierno encontró una variante a una colocación en el mercado internacional, que aún se mantiene inaccesible porque el Riesgo País se mantiene por encima de los 665 puntos, que equivale a tener que aceptar una tasa en dólares superior al 11%.

Reservas en discusión: en detalle, que ocurrirá con el bono por U$S 1.000 millones que obtuvo el Gobierno

El gobierno venía trabajando en esta posibilidad desde hace varias semanas y en apariencia pisó sobre tierra firme. Lanzó la propuesta con la casi certeza de éxito, dado que un fracaso hubiese hecho tambalear la confianza en el plan económico.

Según reportes de agencias internacionales, al menos dos bancos extranjeros reportaron que recibieron llamadas del gobierno para participar en la licitación. La pregunta que se develará con el correr del tiempo es cuáles son “las garantías” que pudo haber dado la secretaría de Finanzas para que los inversores desembolsen sus dólares.

Los U$S 1.000 millones se sumarán a las reservas del Banco Central, que no pudieron incrementarse desde que el 11 de abril se anunció el acuerdo con el FMI y la salida del cepo. El gobierno se había comprometido con el organismo a acumular unos U$S 3.000 millones hasta mediados de junio.

La actualidad del Banco Central y la razón de porque no sumo reservas aún

Sin embargo, el Banco Central no pudo comprar divisas en todo este tiempo, e incluso perdió. El pico de tenencias de esta nueva etapa se alcanzó el 28 de abril, cuando tras el ingreso de créditos de otros organismos (BID y Banco Mundial) previstos en el programa treparon hasta los U$S 39.291 millones.

Al cierre de hoy quedaron en U$S 38.442, lo que implica una pérdida de U$S 849 millones. Esto se explica en gran parte por el pago de U$S 600 millones que se le hizo al FMI a principios de mes y otras cancelaciones de deuda.

Pero la razón central es que el gobierno mantuvo su posición de no comprar dólares en el centro de la banda cambiaria y solo hacerlo cuando llegue al piso. En las últimas horas, el equipo económico se esforzó en comunicar que la meta de reservas con el FMI no es condicionante y que su incumplimiento no pone en peligro el programa.

Acumulación de reservas en el Banco Central y comparaciones con programas anteriores: decisiones del Gobierno

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sostuvo que el programa con el organismo tiene una “integralidad muchísimo mayor que la acumulación de reservas”. “¿Ustedes piensan que se cae un programa que tiene 6% de crecimiento de actividad económica, con la inflación bajando, con superávit financiero y con el Banco Central no emitiendo? No entendemos la proporción de lo que estamos hablando”, enfatizó.

En rigor, durante programas anteriores la meta de acumulación de reservas siempre fue una de las condicionalidades más flexibles, cuyo incumplimiento se salva con el otorgamiento de un “waiver” (perdón) por parte del Directorio del FMI. Pero al margen de lo que este escrito en el convenio, la decisión del gobierno de forzar la baja del dólar al piso de la banda continúa generando críticas, incluso de parte de profesionales que adhieren al rumbo del gobierno porque consideran inadecuado un fortalecimiento ficticio del peso.

Licitación tras el respaldo financiero internacional que consiguió el Gobierno: obtuvo un bono por U$S 1.000 millones

La licitación se completó de la siguiente manera.

LECAP a:

30/06/25 $ 2,676 billones a 2,58% TEM / 35,75% TIREA

31/07/25 $1,307 billones a 2,57% TEM / 35,65% TIREA

29/08/25 $ 2,005 billones a 2,52% TEM / 34,83% TIREA

28/11/25 $ 0,333 billones a 2,44% TEM / 33,61% TIREA

29/05/26 $ 0,554 billones a 2,35% TEM / 32,15% TIREA

BONCAP a:

30/01/26 $ 0,372 billones a 2,44% TEM / 33,59% TIREA

BONCER CERO CUPÓN a: