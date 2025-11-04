El Gobierno de Javier Milei convocó una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Gobierno de Milei le puso fecha a la reunión del consejo que actualiza los salarios. Foto: Reuters.

El Gobierno de Javier Milei convocó oficialmente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo. La convocatoria se formalizó este martes a través de la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

El cronograma de la comisión que definirá el salario

Según la resolución, la jornada se desarrollará de forma virtual y el cronograma será el siguiente:

10:00 hs: Se reunirá la «Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo». El objetivo es tratar la «Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil» (SMVM) y la «Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo».

Se reunirá la «Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo». El objetivo es tratar la «Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil» (SMVM) y la «Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo». 12:30 hs: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.

Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión. 14:00 hs: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.

El plenario del Consejo, integrado por dieciséis (16) representantes de los empleadores y dieciséis (16) de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

A continuación, la resolución completa:

Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y los anteriores montos

Según indicó Infobae, el consejo es un órgano tripartito se encarga de fijar el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina, así como de determinar los montos de las prestaciones por desempleo. Sus integrantes son designados ad honorem por el Poder Ejecutivo. Hay un presidente designado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actualmente absorbido por el Ministerio de Capital Humano.

El medio de Buenos Aires recordó que desde el mes de agosto, el monto mensual permanece en $322.200 para quienes cumplen una jornada completa de 48 horas semanales. En tanto, el valor por hora para trabajadores jornalizados es de $1.610.

El SMVM es una referencia también para calcular prestaciones sociales y universales que gestiona la Anses.