Nueva renuncia en el Gobierno de Javier Milei: la viceministra de Salud deja su cargo y se suma al éxodo del Gabinete

La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y número dos de la cartera sanitaria que encabeza Mario Lugones. La dimisión se suma a otras bajas recientes en el Gabinete nacional, luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

«El día de hoy presenté mi renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación», anunció Loccisano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su texto, agradeció a las autoridades nacionales y aseguró que seguirá colaborando desde el ámbito privado: «Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos… seguiré trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas».

Según confirmaron fuentes oficiales, la exfuncionaria planea retomar su actividad profesional en el sector privado, mientras el ministro Lugones define quién ocupará su lugar, informó Infobae.

Por su parte, el titular de la cartera sanitaria replicó el mensaje de despedida y le agradeció «por el trabajo y la entrega en una etapa clave de reordenamiento y modernización del sistema sanitario».

Una trayectoria ligada al Ministerio de Salud

Loccisano tuvo una extensa carrera en el ámbito sanitario. Desde 2013 ocupó distintos cargos dentro del ministerio:

Subsecretaria de Coordinación Administrativa.

Coordinadora General de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud.

Coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales.

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Internacional Público, también fue directora de la consultora Eficci, dedicada al diseño e implementación de soluciones para organizaciones de salud y seguridad social.

Durante su gestión, fue una de las voces del ministerio durante el conflicto con los trabajadores del Hospital Garrahan, donde reclamó “un reordenamiento” para mejorar la eficiencia y la atención a los pacientes.

En medio del reacomodo del Gabinete nacional

La salida de Loccisano se suma a las de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein, todos integrantes del Gabinete que dejaron sus cargos tras los comicios legislativos.

El presidente Javier Milei avanza en la segunda etapa de su gestión, con una serie de cambios estructurales en el equipo de gobierno. Entre ellos:

Manuel Adorni dejará la vocería presidencial y asumirá como nuevo jefe de Gabinete.

Diego Santilli reemplazará a Catalán en Interior.

y Pablo Quirno ocupará el lugar de Werthein.

Este lunes, el mandatario encabezó la primera reunión del gabinete renovado en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. Según trascendió, fue «una reunión espectacular», en la que se trazaron los lineamientos de la nueva etapa, centrados en reformas como la tributaria, laboral, del Código Penal y la Ley de Presupuesto.