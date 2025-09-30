ESCUCHÁ RN RADIO
Salario Mínimo, Vital y Móvil: qué monto rige en octubre 2025

Salario Mínimo, Vital y Móvil: qué monto rige en octubre 2025

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está garantizado por la Constitución Nacional y se define como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo. A la hora de definir estos montos se tienen en cuenta diversos factores. En esta nota te contamos qué monto rige en octubre 2025.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: qué monto rige en octubre 2025

A la hora de definir estos montos se deben tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, al igual que factores como los requerimientos del desarrollo económico y niveles de productividad.

La denominación «vital» remarca la importancia de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. Mientras que, la palabra «móvil» busca que se ajuste de manera periódica para que se pueda mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

En octubre de 2025, el SMVM se mantiene en 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales, y en 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados, detalló Infobae, recordando que los valores no se han actualizado desde agosto 2025.

Cómo impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil en las prestaciones de Anses

Además de establecer el piso de ingresos que puede percibir un empleado por su trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de octubre 2025 también impacta en distintas prestaciones sociales de la Anses:

  • Prestación por Desempleo: los trabajadores despedidos sin «causa justa» pueden acceder a un haber equivalente al 50% del SMVM.
  • AUH: titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen como uno de los principales requisitos no registrar un haber por encima del SMVM.
  • Becas Progresar: los beneficiarios del programa tienen como una de las principales condiciones para cobrar el no registrar ingresos formales en su hogar por encima de los 3 SMVM.
  • Programa Acompañar: esta asignación para mujeres o personas del colectivo LGBT+ que padecen violencia de género es equivalente a un SMVM.

En su momento los beneficiarios del eliminado Potenciar Trabajo cobraban el equivalente al 50% del SMVM, aunque con su reemplazo por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social esto se modificó por un monto fijo que quedó congelado en los 78 mil pesos.


El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está garantizado por la Constitución Nacional y se define como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo. A la hora de definir estos montos se tienen en cuenta diversos factores. En esta nota te contamos qué monto rige en octubre 2025.

