El Gobierno pagó al FMI y las reservas cayeron por abajo de los U$S 22.000 millones

Este martes a la tarde, el Gobierno Nacional pagó casi U$S 2.600 millones al Fondo Monetario Internacional FMI. Se trata de los tres vencimientos pactados para el mes de octubre, los cuales fueron agrupados en un solo desembolso.

La cifra se trata del equivalente a SDR 1975 millones, la unidad en que se expresan los Derechos Especiales de Giro.

En concreto, el primer vencimiento correspondía a U$S 1.280 millones, otro de U$S 640 millones y un tercero por U$S 673 millones. De esta manera, las reservas del Banco Central quedaron en U$S 21.861 millones, el nivel más bajo desde el 2006.

En este contexto, para compensar esta salida de reservas el equipo económico aspira a que se acelere la liquidación de divisas a partir de la generalización del dólar soja a todas las actividades exportadoras, que estará vigente hasta el 30 de noviembre próximo.

Cuándo es el próximo vencimiento con el FMI

Por otra parte, el lunes 6 de noviembre se espera que se realice una nueva cancelación de intereses por unos U$S 820 millones (que son unos SDR 630 millones) que vencen en noviembre. Sin embargo, la fecha cae justo el Día del Bancario, por lo que no funciona el sistema financiero en su mayoría y se espera que se corra la fecha prevista para el pago.

Se trata de un último desembolso antes de la próxima evaluación de metas al FMI. En este caso, es un pago en concepto de intereses -que vencen el mes que viene- y es impostergable, de acuerdo con las normas que fija el FMI.

Estos pagos al Fondo son un paso clave para el ministro de Economía, Sergio Massa, que aspira a ganar el balotaje presidencial contra Javier Milei el próximo 19 de noviembre. Muestran el compromiso por parte del Gobierno en el cumplimiento del acuerdo que se firmó con el FMI.

Sin embargo, la situación con el FMI también tiene su propio contexto: hay tensiones con el organismo por el incumplimiento del acuerdo y la pérdida de reservas en octubre.

El sendero del cargo total de intereses de la deuda que tiene la Argentina con el FMI no sólo se mantuvo en ascenso en los últimos 19 meses, sino que incluso se prevé que esta tendencia se sostenga hasta avanzado el próximo año, por la dinámica que mantiene el componente variable.

