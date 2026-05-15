El Gobierno proyecta captar US$3.000 millones con privatizaciones y venta de activos públicos en 2026

El Gobierno nacional ratificó que apuesta a obtener US$3.000 millones mediante privatizaciones y concesiones de empresas públicas en 2026, como parte de la estrategia para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina. El anuncio fue realizado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El funcionario explicó que la proyección oficial presentada ante el Fondo Monetario Internacional contempló compras de US$7.000 millones por parte del BCRA y otros US$3.000 millones provenientes del proceso privatizador. Daza sostuvo que también evaluaron un escenario más amplio para sumar hasta US$17.000 millones en reservas.

Las privatizaciones y el FMI vuelven al centro económico

“Estamos comprando reservas a una velocidad equivalente a USD 20.000 millones al año”, afirmó Daza durante su exposición. También señaló que “las cosas se están dando como esperábamos” respecto del esquema económico planteado ante organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos.

El jueves, el BCRA compró US$140 millones y volvió a acelerar el ritmo de adquisición de divisas. En el mercado había dudas sobre una posible desaceleración de compras para evitar presión sobre el dólar y contener la inflación en los próximos meses.

Banco Central de la República Argentina.

Desde enero, el Banco Central acumuló US$8.016 millones en reservas bajo el nuevo esquema monetario. Abril fue el mes de mayor actividad, con compras por US$2.769 millones. Solo el 2 de enero no hubo adquisición de divisas desde la implementación del programa económico actual.

El Gobierno insiste con apertura comercial y baja del riesgo país

Durante la presentación, Daza aseguró que Argentina atraviesa “el mejor panorama que ha tenido la Argentina en décadas”. El funcionario atribuyó ese escenario a reformas impulsadas por el Gobierno y al respaldo electoral obtenido por la gestión de Javier Milei.

El viceministro también sostuvo que la actividad económica ya “tocó fondo” y comenzó una etapa de recuperación. “Es impresionante que no quebrara ningún banco”, indicó al recordar que el sistema financiero enfrentó tasas de hasta 150% y encajes bancarios diarios del 100%.

Sobre la inflación, señaló que “las expectativas de inflación a 12 meses están en 23%, 24%”. Daza afirmó además que “va a seguir bajando la inflación” porque, según dijo, el Gobierno eliminó “todas las fuentes de inflación”.

En otro tramo de su exposición, el funcionario aseguró que existen condiciones para una mayor llegada de capital extranjero. “Tenemos una avalancha de inversores externos que van a venir”, afirmó al referirse a sectores como minería, energía y servicios vinculados a exportaciones.

Daza también defendió la apertura comercial y rechazó las críticas sobre una eventual pérdida de empleo industrial. “Los empleos que se pierden son minúsculos en relación a todos los empleos que se crean”, expresó al comparar el escenario argentino con el desarrollo minero de Chile.

Para explicar el impacto económico de esos sectores, indicó que “por cada 1.000 empleos que se generan, entre 3.000 y 5.000 empleos que no se ven en la minería”. El funcionario mencionó transporte, alimentación, software, logística y mantenimiento como actividades asociadas.

Hacia el cierre de la exposición, el número dos del ministerio de Economía sostuvo que Argentina continuará mejorando su perfil financiero. “Argentina va a seguir subiendo en su calidad crediticia y el riesgo país va a bajar”, afirmó.

Con información de Infobae