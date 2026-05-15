Una mujer fue detenida por violar una prohibición de acercamiento en Roca: fue denunciada por la hija de su expareja

Desde la Fiscalia 2 se dispuso que la acusada permanezca detenida por delito de desobediencia judicia

La Policía de Río Negro detuvo a una mujer en Roca por ingresar a la fuerza a la casa de su expareja. El hecho se registró en una vivienda de Barrio Nuevo y fue alertado tras un llamado al 911.

Una mujer detenida luego de entrar en el domicilio de su ex pareja: la persona detenida tenía antecedentes

Según informó la policía de la subcomisaría N°69, la denuncia fue realizada este viernes cerca de las 9:24 por una mujer de 39 años que manifestó que la ex pareja de su padre había ingresado por la fuerza a la vivienda y se encontraba alterada dentro del inmueble.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la denunciante y constataron la presencia de una joven de 24 años en el interior del domicilio. De acuerdo al reporte oficial, la mujer se mostraba agresiva e intentaba atacar a la propietaria.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión y traslado de la involucrada hacia la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Se informó que existía una causa previa por violencia en trámite ante la Unidad segunda regional de Roca, en la que se habían dispuesto medidas de prohibición de acercamiento e ingreso al domicilio. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que la mujer permanezca detenida mientras se verifica el estado del expediente judicial.