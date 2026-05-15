Quién era el hombre de 88 años que murió tras volcar en la Ruta 22 cerca de Choele Choel: viajaba desde Bariloche a Buenos Aires

El jueves se registraron dos trágicos siniestros viales en la Ruta 22, ambos con víctimas fatales. Uno de ellos se trató de un vuelco a la altura de Choele Choel y quien murió fue un hombre de 88 años.

Fuentes oficiales indicaron que la víctima viajaba desde Bariloche rumbo a Buenos Aires. En las últimas horas se confirmó su identidad.

Identificaron a la víctima fatal del vuelco en Ruta 22: lo que se sabe del siniestro

La víctima fatal fue identificada como Antonio Fernando Kovachs. Tenía 88 años y era el conductor de la camioneta Ford Ecosport que sufrió el grave vuelco en Valle Medio.

En el vehículo también viajaba su acompañante, Lucía Fi Fronzo, de 82 años, que sufrió diversas lesiones producto del siniestro vial. La mujer fue asistida por personal médico en el lugar y recibió la atención correspondiente.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:25 a la altura del kilómetro 935, en jurisdicción de Choele Choel.

Hasta el lugar acudieron efectivos de los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Río Colorado, quienes constataron que el hecho involucró únicamente a una camioneta Ford Ecosport.

Si bien aún no se determinó como fue la modalidad del siniestro, indicaron que todo ocurrió después de un despiste por el cual Kovachs perdió la vida en el acto.