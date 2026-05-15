Condena efectiva para la última acusada de una banda por estafas con tarjetas de crédito en Neuquén

Condena efectiva para la última acusada de una banda por fraude con tarjetas de crédito en Neuquén

En un cierre clave para una de las investigaciones por delitos económicos más extensas de la región, la justicia neuquina condenó hoy a Romina Elvira Maza a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado tras acreditarse su participación en una asociación ilícita que damnificó a numerosos comercios locales.



El acuerdo y la condena

La condena fue homologada este mediodía luego de que Maza admitiera su responsabilidad penal en los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito. El acuerdo pleno fue gestionado por el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrado por el fiscal Juan Narvaez y los asistentes letrados Agustina Jara y Facundo Bernat.

Según la investigación, Maza no solo formó parte de la estructura criminal entre 2022 y 2025, sino que, en un alarde de audacia, continuó realizando maniobras fraudulentas de forma individual incluso después de que la investigación principal ya estuviera en marcha.

Modus operandi: Ingeniería social y compras online

La organización criminal, que operó con fuerza desde enero de 2021, utilizaba técnicas de ingeniería social para captar datos de tarjetas de crédito de terceros. Con esa información sensible realizaban compras en comercios de Neuquén y utilizaban mayoritariamente links o botones de pago.

Como parte de modus, generaban un perjuicio económico directo a los locales cuando los verdaderos titulares desconocían los consumos ante las entidades bancarias.

La fiscalía presentó un cuerpo probatorio sólido que incluyó informes bancarios, registros de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y el secuestro de elementos clave durante diversos allanamientos.

Una banda con antecedentes y jerarquías

Romina Maza se suma a la lista de sentenciados de esta red delictiva, que ya había recibido un duro golpe en junio de 2024 con la condena de otros siete integrantes.

La lista de condenados la encabeza Orlando Javier Antolini, señalado como el líder de la banda, quien recibió una pena de 6 años de prisión efectiva. Junto a él, Luca Ezequiel Verón fue sentenciado a 4 años; en ambos casos, las penas se unificaron con condenas anteriores. Por su parte, otros cinco integrantes (Alex Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini, Tamara Figueroa y Daniel Fuentes Serrano) recibieron 3 años de prisión en suspenso.

El grupo criminal operó durante un año y medio mediante técnicas de ingeniería social para robar datos de tarjetas de crédito. Con esta información, realizaban compras virtuales en negocios locales que, al ser denunciadas por los verdaderos dueños de las tarjetas, resultaban en pérdidas económicas totales para los comerciantes.