Día de los Museos: Río Negro celebra con talleres, visitas guiadas, charlas y actividades

Con motivo del Día de los Museos, Río Negro planificó una agenda repleta para celebrar este día con charlas, talleres, visitas guiadas y actividades con entrada libre y gratuita en distintas localidades. Será en Cipolletti, Contralmirante Cordero, El Bolsón, Bariloche, Viedma, Las Grutas y General Roca.

Para fortalecer la memoria y preservación del patrimonio que construye la identidad de toda la provincia, Río Negro impulsa estas iniciativas para fortalecer el vínculo entre las comunidades y los espacios museísticos.

Cipolletti

La agenda comenzará el sábado 16 en el Museo Provincial “Carlos Ameghino”, donde se desarrollará la charla “Notas sobre la historia natural de las aves del Parque Nacional Laguna Blanca”, de 10 a 12, con entrada libre y gratuita.

Contralmirante Cordero

Ese mismo día, en Contralmirante Cordero, el Museo Barda del Desierto llevará adelante la actividad “Me muero de ganas de dibujar y pintar”, una propuesta de interpretación libre del paisaje que iniciará a las 11.

El Bolsón

En la Zona Andina, distintos espacios culturales protagonizarán el 1° Circuito de Museos 42° Sur con finalización en el Geomuseo Eduardo Lucio. Desde el sábado 16 hasta el lunes 18, se realizarán actividades articuladas para conocer las propuestas patrimoniales, científicas, históricas, artísticas y culturales de la región. El cronograma completo puede consultarse en la cuenta oficial de Instagram @geomuseopatagonia.

Bariloche

A su vez, en Bariloche, el Museo de la Patagonia abrirá sus puertas con sus muestras permanentes y un ciclo de charlas alusivas. Entre ellas se destaca “Más allá de lo que se muestra: el museo vivo como espacio de voz y memoria”, a cargo de la arqueóloga Solange Fernández Do Rio. La actividad comenzará a las 16 en el Centro Cívico.

Viedma

Los Museos Provinciales y Municipales abrirán sus puertas el lunes 18 de 9 a 19. En esta oportunidad, el Museo Histórico Provincial “Eugenio Tello” retomará sus actividades con una innovadora propuesta de mapeo colectivo de paisajes, edificios y monumentos patrimoniales de la capital provincial. La iniciativa busca visibilizar saberes, experiencias y miradas de la comunidad a través de una metodología participativa. Vecinos y vecinas podrán acercarse a la sede de calle Rivadavia 34 para aportar sus conocimientos al mapa colectivo.

Además, los museos municipales Salesiano “Cardenal Cagliero” y Gardeliano “Lisandro Segovia”, presentarán una muestra conjunta que recupera historias vinculadas al Santo Artémides Zatti y a Carlos Gardel. La exposición podrá visitarse en el edificio ubicado en Rivadavia 56.

Las Grutas

El lunes 18 se realizará un “Taller de Conservación Preventiva y Digitalización”, orientado a compartir técnicas de limpieza, manipulación, guardado y escaneo de fotografías. La propuesta busca promover la preservación de documentos que forman parte de la memoria y el patrimonio cultural. La actividad tendrá lugar en la Galería Antares, de 15 a 18, con entrada libre y gratuita.

General Roca

El Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” también ofrecerá visitas guiadas para recorrer su muestra permanente, el rincón verde y el laboratorio de réplicas. El museo permanecerá abierto de 16 a 20 con entrada libre y gratuita.