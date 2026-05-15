Stefenelli de fiesta: la biblioteca popular “Casa de Amigos” celebra su primer año desde la histórica reapertura

La Biblioteca Popular “Casa de Amigos”, ubicada en la emblemática esquina de Vintter y Rochdale, en el corazón de Stefenelli, se viste de gala. Este fin de semana, la institución celebra su primer aniversario desde su histórica reapertura en 2025, un hito que devolvió al barrio un espacio fundamental para la cultura y el encuentro vecinal.

La jornada propone un recorrido que va desde el trabajo comunitario hasta el despliegue artístico, reflejando la identidad de un barrio de la ciudad que mantiene vivas sus raíces.

Solidaridad y relatos de «Pueblo Viejo»

Las actividades comenzarán a las 10:00 hs con una propuesta que ya es un sello del lugar: “Entre lanas, mate e Historias”. La iniciativa invita a los vecinos a confeccionar frazadas solidarias que serán destinadas al Hospital López Lima y al centro de salud de Stefenelli.

Mientras las agujas avanzan, la palabra tomará el protagonismo con la cuarta entrega de “Mates e Historias”, el ciclo iniciado por Santiago Iturbe y Jose Mancini. En esta oportunidad, los relatos girarán en torno a la mística de «Pueblo Viejo», la resiliencia ante las inundaciones históricas y los detalles poco conocidos de la fundación de la ciudad, rescatando la memoria regional.

La Biblioteca Popular Casa de Amigos de Stefenelli celebra su primer año como punto de encuentro cultural del barrio. (Foto: Gentileza)

Tarde de feria y espectáculos: la grilla

A partir de las 15:00 , se realizará el acto oficial encabezado por la Comisión Directiva, dando paso a la Feria del Andén. El predio contará con la participación de más de 30 artesanos locales, muestras de los talleres que se dictan en la biblioteca y música en vivo.

La grilla de espectáculos promete no dar respiro:

15:30 hs: Desfile de caballos peruanos de paso, a cargo del «Establecimiento Pueblo Viejo».

16:00 hs: Presentación del Taller de Folklore de Jubilados y Pensionados de Stefenelli.

Bloque Musical: Actuarán Quique Caneo, Fernanda Archanco y el grupo Estepa.

Cultura y Familia: El teatro de títeres «Alpargatas», de Rafa Teixido, aportará su magia para los más chicos.

Con más de 30 feriantes y espectáculos en vivo, la «Feria del Andén» marca el ritmo de los festejos en el predio de Vintter y Rochdale. (Foto: Gentileza)

Un cierre a pura voz y ritmo

El tramo final de la jornada estará marcado por la danza y la narración. El taller de folklore de la biblioteca, dirigido por el profesor Luis Forquera, pondrá a bailar a los asistentes, seguido por un espacio de narración a cargo de Nahuel Lavorato, Gabriela de Gregorio y Jorge Cañabate.

El broche de oro musical llegará con el Ensamble de percusión y voces «Aukiñ», quienes interpretarán un repertorio de folklore latinoamericano. Como cierre festivo, se realizará el sorteo de los feriantes.

A un año de haber recuperado sus puertas, la Casa de Amigos demuestra que una biblioteca es mucho más que estantes con libros: es el motor que mantiene encendida la historia y el presente de una comunidad que se reconoce en sus relatos y su gente.

Porque en Stefenelli, lo que nació como reapertura de una biblioteca, hoy se afianza como lo que su nombre prometía: una verdadera Casa de Amigos con las puertas abiertas de par en par.

En este año, tras la reapertura vecinos de todas las edades se acercaron a la bilioteca como espacio cultural y de encuentro. (Foto: Gentileza)

Dato importante: Desde la organización recordaron a los asistentes llevar equipo de mate para acompañar las clásicas tortas fritas que se servirán durante el evento.