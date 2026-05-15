Luz verde a los semáforos inteligentes en Neuquén: cómo cambiará la IA el tránsito

El intendente, Mariano Gaido, firmó el contrato para incorporar IA a todos los semáforos de la ciudad. Foto: Florencia Salto.

Neuquén avanza hacia la modernización: el intendente, Mariano Gaido, firmó este viernes el contrato para incorporar Inteligencia Artificial a todos los semáforos de la ciudad.

Desde el municipio explicaron cómo funcionará el nuevo sistema tecnológico de tránsito, cuándo empiezan los trabajos y cuáles serán las primeras calles que se intervendrán.

En el acto oficial también participaron Fernando Ferrero, representante de la empresa Tacuar, y Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional.

IA en los semáforos: cómo influyen en el tránsito

«Por primera vez en una ciudad todos sus sistemas semafóricos regulados a través de inteligencia artificial, con la finalidad de mejorar el sincronismo, mejorar la fluidez y por sobretodo mejorar la seguridad vial«, afirmó Rueda Cáceres.

Explicó que la IA regulará los ciclos de los semáforos, el lapso hasta que vuelve a ponerse verde: «Va a cambiar los tiempos de acuerdo a la demanda vehicular que traiga la vía que se está analizando«.

Además, se instalará una plataforma de monitoreo en la terminal de ómnibus de la ciudad. Allí trabajará personal municipal para detectar fallas en los sistemas y regular los ciclos semafóricos.

La implementación de la IA en las 338 esquinas semaforizadas de la capital comenzará el próximo lunes y se realizará por etapas durante un plazo de entre 45 y 60 días.

Los trabajos iniciarán en las principales calles neuquinas como la avenida Leloir, Dr Ramón, y la Mosconi. «Son las madres del ingreso y la carga vehicular que tiene Neuquén en horarios pico«, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, Ferrero anunció que habrá cartelería dinámica que cambiará según el flujo vehicular del momento. «Puede haber un cartel que dice que solamente se circula a 45 km/h«, ejemplificó.

Esta señalización estará instalada a 50 metros de las esquinas y también estará integrada en los cuerpos de los semáforos.

Gaido: «Neuquén capital se transforma en una ciudad moderna»

«Para mí es un día de mucho orgullo y además histórico. Realmente Neuquén capital se transforma en una ciudad moderna«, sostuvo Gaido.

Aseguró que la ciudad necesitaba que sus semáforos fueran más eficientes para que «entre 10, 15 y 20 minutos desde que salís de tu casa llegues a tu trabajo«.

Habló también del tercer tramo de la Avenida Mosconi y contó que pidieron a las empresas adjudicadas «que los tiempos que desarrollen la obra sean mucho más rápidos que el resto, de tal manera que acompañen la obra total».

Y anticipó «el día sábado a la mañana vamos a estar comenzando con el asfalto ahora en el sector del puente carretero Neuquen – Cipolletti«.