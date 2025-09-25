Retenciones 0% al campo: las ventas récord, el malestar de los productores y la incertidumbre futura

El cupo de USD 7.000 millones para exportaciones de granos y derivados con retención 0% se agotó en apenas tres días hábiles. La medida, implementada por el Gobierno como incentivo temporal, tenía fecha de finalización el 31 de octubre o hasta alcanzar el límite estipulado.

Según la comunicación oficial, ya a media tarde del martes se habían presentado Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por más de USD 4.000 millones, y por la noche ARCA informó que se había alcanzado el cupo máximo, dejando sin acceso al beneficio a muchos productores, informó Infobae.

Algunos exportadores lograron aprovechar la medida y vendieron soja a precios atractivos, aunque rápidamente el valor en el mercado cayó. Por ejemplo, el precio de la soja en Rosario pasó de USD 362 la tonelada a USD 346 en apenas un día.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), alertó que gran parte de la mercadería comprometida en las DJVE no está comprada y se adquirirá en adelante, posiblemente a precios inferiores: «Lo importante de todo esto es que los productores tenemos que saber a qué precio vendieron los exportadores. Y ese precio es seguramente el que van a tener que pagar para comprar lo que vendieron. La idea es que los productores sepan cuál es ese valor para que no vendan por debajo, en lo posible», indicó.

Impacto en los mercados y la relación con Estados Unidos

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestran que entre lunes y miércoles se vendieron/fijó precio 4,4 millones de toneladas, muy lejos de las 18 millones de toneladas que implicaría el cupo de USD 7.000 millones.

La medida también despertó alertas a nivel internacional. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, expresó su preocupación por el fin del «tax holiday», ya que la quita temporal de retenciones argentina genera un aumento de la oferta de soja que afecta a los productores estadounidenses, quienes enfrentan dificultades para vender a China por la disputa comercial con Donald Trump.

En el plano local, los exportadores enfrentan la obligación de liquidar los dólares en no más de tres días hábiles, mientras que los productores que intentaron vender se encontraron con un efecto de concentración de operaciones que impidió trasladar el beneficio completo a los precios.

El rápido agotamiento del cupo generó sospechas de que la medida fue previamente negociada con los exportadores para asegurar la entrada rápida de divisas. Según analistas, esto habría permitido a los exportadores obtener ganancias mientras los productores vendieron a valores menores durante los primeros días.

Carlos Etchepare, especialista en mercados, señaló que: «es muy burdo lo que pasó». Según sostuvo en su columna en Canal Rural este jueves, hubo un acuerdo entre exportadores y el Gobierno mediante el cual las autoridades le dieron ese beneficio a cambio de que le traigan los dólares rápido, que tiene un costo financiero. Y planteó que los productores siempre se llevan la peor tajada; en este caso, vendieron a un valor menor del que deberían haberlo hecho los primeros dos días y ayer ya el precio bajó. López, en tanto, señaló: «La cantidad que hicieron en muy poco tiempo es insólita. Evidentemente, hay una fuerte toma de posición de cada uno de los exportadores».

Legislación y dudas pendientes

Otro punto crítico es la Ley 26.351 (Martínez Raymonda), que exige que quienes registren DJVE deben demostrar que poseen o adquirieron la mercadería al momento de la declaración. Gran parte de los granos involucrados en los USD 7.000 millones aún no fue comprada, por lo que surge la duda sobre cómo aplicará el gobierno de Milei esta normativa.

¿Qué pasará con los precios?

El contexto de falta de reservas y tensión cambiaria, junto con la medida anunciada de forma repentina, genera incertidumbre sobre la evolución de los precios. Algunos analistas indican que los exportadores podrían trasladar parte de sus compras a un precio más bajo, lo que impactaría directamente en los productores.

A las 15 horas de este jueves, el precio de la soja con descarga inmediata en Rosario era de $450.000 por tonelada, equivalentes a USD 337 al tipo de cambio actual, reflejando que el beneficio del 0% de retenciones todavía no se traduce plenamente en los ingresos del productor.