El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y ARCA enumeró los cambios principales: «Un nuevo paradigma»

Los contribuyentes tendrán los beneficios de la ley de Inocencia Fiscal a nivel nacional, pero pueden ser pasibles de reclamos por parte de los fiscos provinciales. (Foto: ilustrativa)

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la normativa impulsada por el oficialismo que busca blindar a los contribuyentes y fomentar la declaración de dólares del mercado informal. Se publicó en el Boletín Oficial. ARCA explicó su alcance.

«Un nuevo paradigma en el enfoque tributario que le devuelve la libertad a los argentinos», dijeron desde el Gobierno.

«Cambio de paradigma»: se reglamentó la ley de Inocencia Fiscal

Según dijeron desde el Ejecutivo, entre los principales puntos de este cambio paradigmático se destaca que «el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029″.

Comentaron que con la modificación, «evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal».

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la reglamentación. Lo definió como un «cambio de época».

Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy.



Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros.



Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 9, 2026

A continuación, la reglamentación completa:

Inocencia Fiscal: puntos principales y adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

– Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.

– Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

– No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Otros puntos principales de la ley que enumeraron desde ARCA:

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio: ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones: Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos: La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial: La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base: El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad. De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.