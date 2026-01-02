Rige la Ley de Inocencia Fiscal: suben los montos de evasión y se simplifican declaraciones

La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y establece nuevas reglas para la declaración y regularización de ahorros, así como para la determinación de responsabilidades ante infracciones tributarias. Los detalles.

Ley de Inocencia Fiscal: nuevos umbrales penales y presunción a favor del contribuyente

El objetivo de la ley de Inocencia Fiscal es brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad en la relación entre los contribuyentes y el Estado, al tiempo que se refuerzan las herramientas de control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los cambios centrales, la norma eleva los montos a partir de los cuales la evasión constituye delito penal: $100 millones para la evasión simple y $1.000 millones para la agravada.

También actualiza los mínimos para sanciones administrativas y crea una declaración jurada simplificada para personas humanas con ingresos y patrimonios elevados, pero que no sean grandes contribuyentes nacionales, otorgando efecto liberatorio si se cumple con el pago en término.

La ley incorpora una presunción de exactitud favorable al contribuyente, salvo discrepancias significativas o uso de documentación apócrifa, reduce plazos de prescripción para quienes cumplen en tiempo y forma, y prevé la extinción de la acción penal si se cancela la deuda antes o durante el proceso.

Además, dispone la actualización automática de los montos a partir de 2027 y rige de manera inmediata, a la espera de reglamentaciones complementarias.

En cuanto a la aplicación territorial, la ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados de fiscalización, en línea con la normativa nacional.

Con información de Infobae