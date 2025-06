El Gobierno suma una nueva deuda por U$S 2.000 millones: una apuesta para fortalecer las reservas del BCRA

Ante la imposibilidad de obtener dólares genuinos, el Gobierno nacional tomó una nueva deuda por U$S 2.000 millones para sumar a las reservas del Banco Central. Lo hizo a través de una operación denominada REPO en la cual convalidó una tasa de interés de 8,25% anual para obtener fondos hasta abril de 2027.

El REPO es una transacción en la cual quien pide el dinero pone en garantía un título que se compromete a recuperar a un plazo y a una tasa determinada. En este caso utilizó como garantía el BOPREAL Serie 1-D. De la operación participaron siete bancos internacionales.

La tasa de 8,25% anual es 55 puntos menor a la pagada en una licitación similar que se realizó en enero, y que fue utilizada como puente mientras se llevaba adelante la negociación con el FMI.

En esa oportunidad participaron los bancos Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citibank, y se tomaron U$S 1.000 millones a 28 meses a una tasa de 8,8% anual. En ese momento el Riesgo País se ubicaba en 630 puntos básicos, levemente por debajo del actual que es de 666 puntos. Los dos bancos que se sumaron no fueron comunicados.



Este nuevo endeudamiento forma parte de la estrategia planteada por el gobierno para capitalizar el Banco Central cuando a mediados de abril comunicó el acuerdo con el FMI. Luego de la colocación el 28 de mayo del BONTE 2030 (de buena recepción entre los inversores por el rendimiento ofrecido, 29,5% anual) Economía consideró que estaban dadas las condiciones para cerrar una nueva colocación con bancos bajando la tasa de interés

Esta licitación lleva el monto total de nuevos créditos en moneda extranjera tomado por el gobierno de Milei a U$S 19.000 millones. Divididos de la siguiente manera: U$S 12.000 del FMI, U$S 3.000 entre el Banco Mundial y el BID; U$S 3.000 en REPO y U$S 1.000 en BONTE.

Operación REPO: una estrategia oficial para sostener al BCRA sin dólares propios

No obstante, cabe aclarar que no significa que la deuda pública se haya incrementado en ese monto. Tanto el préstamo con el FMI, como el BONTE fueron utilizados para cancelar vencimientos en pesos (en el caso del FMI significó un cambio de acreedor porque la deuda paso del BCRA al FMI y de moneda, ya que pasó de pesos a dólares).

Al cierre de este miércoles, las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en U$S 38.531 millones, aún sin reflejar el impacto de esta última colocación. Este ingreso viene a suplantar en parte los U$S 2.000 millones que debía enviar el FMI como conclusión de la primera revisión del acuerdo en curso y que fue postergada para finales de julio.

Los analistas económicos se encuentran divididos acerca de la estrategia del gobierno para fortalecer el Banco Central. Quienes critican este tipo de operaciones consideran que la tasa que se está pagando es alta y, por otro lado, consideran que no solucionan el problema de fondo de acumulación de reservas porque son “dólares alquilados”.

A partir de la imposibilidad de conseguir dólares genuinos, el gobierno también planea nuevas emisiones como la del BONTE 30 (en pesos, pero que se suscribe en dólares). Para que aumente la cantidad de oferentes, se le permitirá participar de la licitación a residentes (la anterior fue solo para extranjeros) y además se eliminará la restricción de mantener la colocación durante seis meses. Esta decisión es considerada un riesgo dado que puede alentar el ingreso de capitales especulativos de corto plazo que impacten de manera negativa sobre el sistema financiero.

La condena firme a Cristina no impactó en el mercado: a cuánto se mantuvo el dólar

Sin impacto. La condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner no tuvo mayor impacto en los mercados financieros. Las operaciones de este miércoles se encuadraron dentro de lo habitual para una rueda de negocios.

Las especulaciones acerca de una caída abrupta del Riesgo País o de un fuerte aumento de los activos argentinos no se produjeron, aunque no se descarta que paulatinamente madure el cambio de escenario y se vea reflejado en las cotizaciones.

El MERVAL sufrió una caída de 1,3%, a consecuencia de bajas en todas las acciones que lo integran. Un escenario similar se observó en los ADRS de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. En tanto, los bonos de la deuda pública tuvieron resultados mixtos.

El dólar se mantuvo estable. El oficial en el Banco Nación quedó en $ 1.500 para la compra y $ 1.200 para la venta, mientras que en el resto de los bancos del sistema el precio minorista quedó en $ 1.205. En la plaza financiera, el MEP terminó operado en $ 1.187 y el Contado con Liquidación en $ 1.194. El “blue” sigue siendo el precio más barato del sistema en $ 1.180.