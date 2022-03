El impacto del acuerdo con el FMI sobre Neuquén, clave para la decisión de Figueroa

Figueroa aclaró que aún no tiene una postura definida sobre el acuerdo con el FMI. Foto: archivo Florencia Salto.

El diputado Rolando Figueroa (MPN) adelantó que el impacto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga sobre Neuquén será un punto clave a la hora de decidir sobre su voto. Prefirió no adelantar su postura y aclaró que no es parte formal del interbloque «Provincias Unidas», pero que tiene muchas coincidencias con sus integrantes. Aseguró que con el gobernador, Omar Gutiérrez, han «recuperado un buen diálogo».

El día de inicio de sesiones, el diputado Luis Di Giácomo (JSRN) compartió una foto con Figueroa y otros legisladores haciendo mención a «Provincias Unidas». Este es un tema que despertó polémica dentro del MPN porque no había decisión de la convención. Esta mañana, en diálogo con «Vos A Diario» (RN Radio), el neuquino confirmó que no es parte del interbloque. De esto se desprende que su voto no estará coordinado, aunque reconoció que se reúnen y tienen coincidencias.

Con quien sí deberá acordar postura es con Gutiérrez, rival político dentro de la interna partidaria, pero con «diálogo institucional» y «respeto a los cargos», según el mismo Figueroa describió.

El impacto del acuerdo sobre las provincias es el punto que puede definir el voto, «sobre todo del 2026 en adelante», resaltó, que es el año en el que se comenzaría a pagar el nuevo préstamo.

No tengo una decisión anticipada», aseguró Figueroa sobre el acuerdo con el FMI.

Al ser consultado sobre el clima en Diputados, luego que el PRO se fuera de la sesión durante el discurso del presidente Alberto Fernández, consideró que es «una grieta que le hace mucho daño al país, es una pérdida de tiempo (…) por eso estar alejado de esa grieta, saltarla, como lo han hecho Neuquén y Río Negro, es lo que nos corresponde.»

En la cuestión interna, descartó hablar sobre candidaturas para la renovación de autoridades del MPN. «Nosotros no tenemos una candidatura, en primer lugar, porque no son momentos de una candidatura, son momentos de ejercer el cargo para el que fuimos electo», reafirmó.

