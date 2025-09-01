Neuquén cerró el refugio de Ciudad Deportiva: qué pasará con las personas en situación de calle

El 89,3% de quienes se acercaron fueron varones. El SIEN, una de las áreas del Estado que intervino. Foto Oscar Livera.

Un promedio de 77 personas que viven en la calle pasaron todos los días, durante dos meses, por el refugio que el gobierno de Neuquén levantó en el predio de Ciudad Deportiva. Su cierre, a partir de hoy, abre una incógnita sobre qué pasará con esta población en extremo vulnerable.

El 26 de junio comenzó a funcionar el dispositivo con el propósito de brindar contención en el periodo más hostil del invierno. «Fue creado con un objetivo: prevenir una víctima en el marco de la ola polar», resumió el ministro de Trabajo, Lucas Castelli.

Las carpas que se montaron no eran únicamente un parador para dormir. Se les servía la cena y recibían atención de profesionales de la salud. Podían ducharse e ir al baño, el derecho elemental a la dignidad.

En total asistieron a 541 personas. El pico más alto de concurrencia fue durante la nevada de julio cuando se acercaron 132.

El Estado provincial tiene una radiografía socioeconómica para intervenir: el 89,3% de las personas en situación de calle que llegaron al refugio fueron varones y el 10,7% mujeres. El grueso tiene entre 26 y 45 años. Aunque también se registraron jóvenes- el 14,45% se ubicó entre los 18 y 25 años- y adultos mayores- el 7,69% superaba los 60.

En cuanto a la distribución por provincia, el 74% son de Neuquén. El resto provenían de Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba, Chubut, Mendoza, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Chaco.

La posibilidad de que existiera el refugio les permitió concretar trámites básicos como el DNI o el certificado único de discapacidad. También hubo cinco personas que ingresaron al programa de finalización de estudios secundarios, y se acompañó a una a la inscripción para que pudiera terminar la primaria. Hubo tres que fueron derivados a capacitaciones en albañilería, electricista domiciliario y soldador básico.

Se servía la cena todos los días, podían ducharse, ir al baño y dormir. Foto Oscar Livera.

Dónde apoyarse para seguir

Respecto a las posibilidades de acceso al mercado laboral registrado hubo diez personas que ingresaron a puestos formales en el ámbito privado, a través de Emplea Neuquén. Castelli precisó que esto incluye desde comercios, como una carnicería, hasta trabajar como maquinista vial en Cutral Co. Hay treinta que están siendo acompañados para su postulación y dos recibieron asesoramientos para desarrollar emprendimientos.

Habrá que ver si podrán mantener estas condiciones ahora que no tienen un lugar donde asearse, cambiar de ropa, alimentarse, descansar bajo un techo. Y especialmente encontrarse, contar con apoyos o redes que los sostengan.

A esto hay que sumarle que un porcentaje alto de esta población atraviesa consumo problemático de sustancias, y en el refugio había iniciado tratamiento. Castelli dijo que se articulará con el ministerio de Salud para que no se vea interrumpido.

«La principal problemática es el tema de adicciones. Realmente es muy complejo. Realmente los dos meses estos que han estado en el refugio todos los días se podían bañar, podían armarse curriculum, podían salir en una búsqueda laboral, había un equipo interdisciplinario acompañándolos, podíamos lograr que el consumo baje», reconoció el ministro.

Sobre cómo seguirá la vida de estas personas, el funcionario manifestó: «hay leyes, por supuesto, que cada población la va a seguir abordando con las leyes competentes: el ministerio de Gobierno, Salud. Hemos trabajado con Salud un equipo interdisciplinario donde se pueda trabajar la principal problemática que son las adicciones, en esta población. Empleo, me animo a decirte que toda persona en situación de calle se referencia muy bien con la oficina que hemos montado en la calle Bahía Blanca donde se dirigen a buscar una formación».