La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto: los productos nacionales con mayores incrementos de precios

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en agosto con respecto al mes anterior, como consecuencia de las subas en Productos nacionales (3,1%) e importados (2,9%), según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Este incremento se posicionó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes, que fue del 1,9%, y del IPIM de julio (2,8%).

En la comparación contra agosto del año anterior, los precios mayoristas subieron 22,1%. En lo que va del año, el indicador se incrementó un 15,7%.

Los productos nacionales con más subas de precios

Dentro de los Productos nacionales, se destacó la suba de precios de productos agropecuarios (0,61%) y productos refinados del petróleo (0,55%), así como los vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,36%), petróleo crudo y gas (0,29%) y sustancias y productos químicos (0,23%). Textiles subieron 1% y alimentos y bebidas 1,6%.

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,3% en el octavo mes del año como consecuencia de la suba en productos nacionales (3,4%) e importados (2,8%).

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) también subió y cerró agosto en 3,5%. Este incremento se ocasionó como producto del aumento del 5,9% en productos primarios y 2,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.

“Vemos cómo se acelera la inflación en el índice de precios mayoristas y, ya en este mes de septiembre, nuestros relevamientos muestran que también se está acelerando en el índice de precios al consumidor, que se ubicará en 2,5 % o un poco más.

También es cierto que no estamos esperando, por el grado de depreciación de la moneda que hemos tenido en el pasado, como la que se veía antes, del 2%, 3%, 5%, 7%, 10%, 15% o 25 %. Pero sí esperamos que, en días o décimas, se produzca una aceleración inflacionaria en los próximos meses, reflejando esta pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda”, señaló Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso.

Noticias Argentinas