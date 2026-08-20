El Índice de Confianza al Consumidor volvió a caer en agosto 2026: el desgaste de la»situación personal»

El humor económico de las familias argentinas volvió a resentirse durante el octavo mes del año. Según el relevamiento elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,23 puntos durante agosto de 2026, lo que representa una disminución del 1,08% en comparación con el mes de julio. A pesar de este retroceso mensual, el indicador logró anotar un leve incremento interanual del 0,71% frente al mismo mes de 2025.

El desgaste de las expectativas está fuertemente anclado en cómo perciben los encuestados su realidad cotidiana. El subíndice que mide las Condiciones Presentes registró una caída del 3,18% en agosto y se ubicó un 1,65% por debajo de los valores del año pasado, reflejando el peso de los costos diarios sobre el bolsillo.

Como contrapartida, la mirada hacia adelante ofrece un panorama ligeramente distinto: las «Expectativas Futuras» lograron un aumento mensual del 0,44% y se mantienen un 2,44% por encima de los registros de agosto de 2025, marcando que aún existe cierto margen de esperanza respecto al rumbo a mediano plazo.

Esta dinámica fluctuante se inscribe dentro de la trayectoria que viene marcando el índice bajo la actual administración nacional. El ICC de este mes se encuentra un 15,09% por debajo de su pico máximo registrado en enero de 2025 (47,38 puntos), pero conserva una recuperación del 13,01% si se lo compara con el piso de 35,60 puntos que había tocado en enero de 2024.

El deterioro personal dentro del ICC

Al analizar los tres subíndices que componen el indicador principal, queda en evidencia que el deterioro está impulsado por el plano estrictamente microeconómico, mientras que la mirada sobre la macroeconomía fue la única variable que aportó oxígeno en agosto:

Situación Macroeconómica: fue el único componente que operó en verde , registrando un aumento mensual del 3,06% y ubicándose un 6,86% por encima del nivel de agosto de 2025.

fue el único componente que , registrando un Situación Personal: registró una f uerte contracción del 3,31% en el mes y se encuentra un 5,62% por debajo de los valores registrados un año atrás , siendo uno de los principales lastres del índice general.

registró una f y se encuentra un , siendo uno de los principales lastres del índice general. Bienes Durables e Inmuebles: la disposición a realizar compras importantes fue el componente más castigado, con una severa caída mensual del 4,03%, lo que lo deja apenas un 0,20% por encima del nivel del año anterior.



Radiografía de la confianza por regiones y niveles de ingreso

El impacto de la coyuntura no se distribuye de manera uniforme a lo largo del mapa económico ni golpea por igual a los distintos estratos sociales. El desglose de los datos expone marcadas asimetrías tanto a nivel territorial como en la división por poder adquisitivo.

Categoría Índice (Puntos) Variación Mensual Variación Interanual Interior del país 43,82 -3,79% -5,50% CABA 39,87 +0,11% +7,52% Gran Buenos Aires 38,27 +0,41% +3,15% Ingresos Altos 42,68 -1,76% +1,04% Ingresos Bajos 36,76 +2,13% -0,48%

Como se observa en el esquema, el Interior del país fue la región que sufrió el impacto negativo más fuerte durante el mes, con una caída cercana al 4%. Paradójicamente, a pesar de este marcado descenso, continúa exhibiendo el índice de confianza más elevado a nivel nacional. En el otro extremo, el Gran Buenos Aires mostró el mayor repunte mensual, pero sigue arrastrando el valor absoluto más bajo de las tres regiones medidas.

En materia de ingresos, la brecha resulta igual de llamativa. Los hogares de menores recursos fueron los únicos que registraron una mejora en la medición de agosto (2,13%), mientras que los sectores de ingresos altos empujaron el promedio hacia abajo con una caída del 1,76%. No obstante, al mirar la foto final, los segmentos de mayor poder adquisitivo continúan sosteniendo un nivel de confianza general sustancialmente superior frente a los hogares de ingresos bajos.