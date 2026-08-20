La actividad económica rebotó en junio 2026 y creció 0,8% al ritmo de la pesca, el agro y la minería

La actividad económica en la Argentina registró una mejora durante el sexto mes del año, consolidando un leve repunte tras la caída que había encendido las alertas en mayo. Según los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la economía exhibió en junio de 2026 un crecimiento interanual del 2,7%, mientras que en la medición desestacionalizada el avance fue del 0,8% respecto al mes anterior. Con la confirmación de estos números, el indicador oficial logró acumular una suba del 1,9% a lo largo del primer semestre del año, al mismo tiempo que su componente de tendencia-ciclo marcó una leve variación positiva del 0,2%.

Este repunte mensual dejó al descubierto una radiografía económica de marcados contrastes, donde la tracción principal del país quedó casi exclusivamente en manos de los sectores primarios y extractivos.

De los 15 rubros que conforman la medición del organismo, 12 lograron cerrar el mes con variaciones positivas en la comparación interanual, pero el peso del empuje recayó sobre áreas específicas como la pesca, la minería y el agro.

Cómo varió la actividad económica por rubro en junio 2026

Al desglosar los números finos del informe del INDEC, queda en absoluta evidencia que el saldo positivo de junio estuvo fuertemente sostenido por el dinamismo de los rubros vinculados a la explotación de los recursos naturales.

El sector de la pesca encabezó el avance general con una suba interanual excepcional que alcanzó el 247,6%.

Por su parte, la actividad de explotación de minas y canteras no solo creció a un ritmo veloz al marcar un 15,6% interanual, sino que se posicionó como el rubro de mayor incidencia positiva en el nivel general del estimador económico.

A este fuerte empuje extractivo se le sumó el desempeño del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que logró registrar una mejora interanual del 4,6%.

Según precisó el organismo estadístico, la sumatoria de los aportes exclusivos de la minería y el sector agropecuario logró contribuir en conjunto con 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

Los rubros en retroceso y el peso del Estado

El marcado contraste con los motores primarios del crecimiento se observó en tres áreas específicas que no lograron revertir la tendencia a la baja y continuaron operando en terreno negativo durante el mes analizado.

El rubro de administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, fue el más golpeado del período al registrar una caída del 1,5% interanual, convirtiéndose de esta manera en el sector con mayor incidencia negativa sobre el índice general.

A esta contracción estatal se le sumaron los retrocesos registrados en el suministro de electricidad, gas y agua, que bajaron un 0,4%, y en el sector de enseñanza, que anotó una leve disminución del 0,1% frente a junio del año pasado. En conjunto, la caída combinada de estas tres ramas de actividad le restó 0,1 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador económico.

Frente a esto, los especialistas del mercado advierteron a Infobae que la economía sigue enmarcada en un comportamiento inestable y de «serrucho», caracterizado por constantes fluctuaciones y ritmos sumamente dispares entre la expansión extractiva y el estancamiento de otras ramas industriales o de servicios.

Actividad económica Indec junio 2026

Para intentar consolidar esta frágil recuperación y lograr que el crecimiento sea sostenido, el equipo económico del Gobierno apuesta sus fichas a la implementación del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral y el avance en las concesiones de rutas nacionales. Mientras tanto, las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central proyectan que el 2026 cerrará con una expansión real del 2,7%, una cifra un poco más conservadora que el pronóstico del Banco Mundial, organismo internacional que estimó un crecimiento del 3,6% para la economía nacional durante el corriente año.