“Es el precio que tenemos que pagar”: el títular de la Cámara de Comercio defendió el rumbo económico pese al cierre de empresas

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, inauguró el Consejo de las Américas con un discurso donde planteó que el sector privado recuperó protagonismo después de años en los que el Estado tenía una presencia excesiva sobre la actividad. “Ese Estado sobredimensionado impedía a la mayoría de las empresas crecer y era un lastre para el país en general”, afirmó.

Su disertación estuvo centrada en la defensa del ejercicio de libertad económica y los costos que implica el proceso de trasnformación. En su intervención el titular del CAC admitió el cierre de empresas, pero afirmó que es el costo a pagar para un cambio en el país.

Grinman admitió cierres de empresas y habló del costo de transformar la economía argentina

Grinman reconoció que el escenario actual es heterogéneo y admitió el impacto que tuvo el proceso económico sobre distintas compañías. “Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, dijo al referirse al comercio y los servicios.

Sin embargo, el presidente de la CAC defendió el rumbo y planteó que ese impacto debe ser entendido como parte del proceso de cambio. “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena”, sostuvo.

En su exposición también destacó el crecimiento de los hidrocarburos en la Patagonia, el desarrollo de la minería en la cordillera y el interés de empresas vinculadas con la inteligencia artificial. Para Grinman, la mayor libertad económica permitió que distintas actividades comenzaran a recuperar espacio.

El empresario también pidió una mayor participación del sector privado en el proceso. “No todo se le puede dejar al Gobierno. Es momento de ser creativos y, entre todos, trabajar para un país mejor”, planteó. Además, sostuvo que recuperar protagonismo implica asumir una mayor responsabilidad.

Argentina busca integrarse económicamente con otros países de América Latina

Después de Grinman expuso Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas, quien centró su discurso en las oportunidades que tiene la región frente a la demanda mundial de energía, minerales críticos y alimentos.

Segal sostuvo que la Argentina está particularmente bien posicionada para aprovechar ese escenario y afirmó que el presidente Javier Milei “interpretó tempranamente una demanda de cambio” que también comenzó a aparecer en otros países de la región.

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas. Foto: captura de video.

La dirigente destacó especialmente las posibilidades de integración con Chile, tanto en la actividad minera de la cordillera como en la logística hacia el Pacífico. También mencionó oportunidades de cooperación con Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador.

En ese marco, señaló que solo cerca del 14% de las exportaciones de América Latina y el Caribe tienen como destino a otros países de la propia región. También destacó el potencial argentino en Vaca Muerta, la minería y las inversiones vinculadas con inteligencia artificial y centros de datos.

Segal remarcó que para aprovechar esas oportunidades serán necesarias estabilidad macroeconómica, reglas claras, seguridad jurídica y continuidad de las reformas. “Este es un momento especial para la Argentina, que tiene la oportunidad no solamente de crecer, sino de volver a ser uno de los grandes motores económicos de América Latina”, afirmó.