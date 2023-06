El mercado absorbió con calma los anuncios de precandidaturas y la postergación de pagos al FMI 

Con el ministro de Economía, Sergio Massa, más alejado de la posibilidad de ser ungido como candidato único del oficialismo, el mercado financiero absorbió con llamativa calma el frenesí político ante el anuncio de precandidaturas y la decisión del gobierno de pedir la postergación hasta fin de mes de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 2.700 millones.

El dólar “blue”, que durante las últimas ruedas había mostrado una marcada volatilidad, operó sin sobresaltos este jueves con una suba marginal de $1 que llevó su cotización a $493.

En tanto, las transacciones en la Bolsa de Comercio dejaron un avance del MEP a $ 482,6, y del Contado con Liquidación a $ 502,3

El Banco Central dispuso una devaluación de la cotización oficial de 0,28% a $ 264,99 por dólar.

Por su parte, las acciones exhibieron mayoría de pérdidas, pero los analistas lo consideraron un proceso lógico de toma de ganancias luego de un fuerte rally alcista. Cabe remarcar que a lo largo de este mes hubo marcados incrementos en varios papeles: Edenor 53%, BYMA 52%, Grupo Galicia 46,6%, Banco Superville 44,6%, Telecom 39,2%, e YPF 38,8, entre otras,

Los bonos de la deuda pública también se sumaron al buen clima, con subas diarias de hasta 3,4% (GD46) y con el emblemático AL30D avanzando 2,8%. Los títulos que cotizan en pesos siguieron el mismo camino con la mejor performance en el AL29 que subió 5,4%.

Cabe puntualizar que en lo que va de junio los bonos en dólares registran aumentos promedio de 20%, mientras que en pesos el incremento es de casi 23%.

Postergación de vencimientos

Otro factor que podía sumar incertidumbre, pero que el mercado digirió con naturalidad fue el pedido de postergación de pago de los U$S 2.700 millones que el país debía pagarle entre ayer y hoy al FMI.

“Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar dos pagos de capital con vencimiento en junio y pagarlos a fin de mes”, señaló a este medio un vocero del FMI.

A su vez, la portavoz evitó precisar cuál es el monto que Argentina se comprometió a pagar.

“Con respecto a los pagos, la práctica general del Fondo es no comentar sobre transacciones financieras específicas de los miembros”, añadió el portavoz.

Desde el Ministerio de Economía trascendió que se pagarían U$S 1.900 millones como muestra de voluntad y para mantener la negociación.

Esa suma coincidiría con la cantidad de DEGs que aún mantiene en las reservas el Banco Central de desembolsos anteriores.

La negociación buscar establecer nuevas metas trimestrales luego del incumplimiento que se produjo en el primer período de este año.

Pese a esta buena señal la situación no deja de ser complicada porque en rigor a la verdad la Argentina postergó un vencimiento para el cuál no tiene el dinero.

La situación se agudiza día a día ya que el Banco Central no consigue recuperar reservas.

Durante la rueda de hoy la autoridad monetaria vendió U$S 85 millones, ampliando el rojo mensual a U$S 420 millones, mientras que en el año cedió U$S 2.600 millones.

Esta pérdida se explica por la fuerte caída de las exportaciones agrícolas.

En las últimas horas el INDEC difundió el informe sobre la balanza comercial en el que mostró un déficit acumulado en los primeros cinco meses del año de U$S 2.700 millones, cuando en el mismo período del año pasado el intercambio había dejado un saldo positivo de U$S 3.208 millones.

Carta a Biden

En las últimas horas la Argentina le envío al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden una carta firmada por los mandatarios de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay para que interceda ante FMI en la búsqueda de una salida al «sobreendeudamiento» provocado por el «excepcional» préstamo» de U$S 47 mil millones que el organismo multilateral de crédito otorgó al gobierno de Mauricio Macri.

“No resulta viable y tampoco deseable que las exigencias que no consideran debidamente el cambio de las circunstancias sumerjan a la Argentina en una crisis innecesaria que interrumpa la recuperación en curso«, señalaron los jefes de Estado, según reza el texto de la misiva publicada por la Cancillería argentina.

En consecuencia, «la inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía descripta» y señala que esa postura del organismo hace que el país corra «el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia».

Desempleo, estable

En otro orden, el INDEC dio a conocer hoy el estado del mercado de trabajo en la Argentina e informó que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 6,9% en el primer trimestre de este año.

Este valor significa una leve baja contra el mismo período del año pasado que había sido de 7%, pero un alza de 0,5 puntos contra el cierre de 2022.

Este deterioro se explica en parte por la desaceleración de la economía, que también fue reflejada por el órgano estadístico.

El INDEC precisó que entre enero y marzo la economía cayó 0,3%, respecto al último periodo del año pasado, sumando la segunda baja inter trimestral consecutiva.