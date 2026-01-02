Deuda enero 2026: primer test para Luis Caputo y el plan para perforar los 500 puntos de Riesgo País

El 2026 marca para Argentina y el gobierno de Javier Milei el inicio de una etapa que el mercado financiero aguarda con expectativa de revancha. Después de un año marcado por la volatilidad electoral y una demanda récord de dólares, se proyecta un cambio de tendencia para la economía argentina, que busca desacoplarse de los números rojos del pasado reciente y capitalizar el orden fiscal en un año sin urnas a la vista.

El análisis fue desglosado por el periodista económico Pablo Wende en el aire de Río Negro Radio. Allí explicó que, si bien el balance de 2025 fue negativo para los activos locales —con acciones bancarias cayendo un 20% en dólares—, el contraste con la región fue notorio: mientras Argentina ajustaba, bolsas como la de Chile o Brasil crecían entre un 30% y un 40%.

«Por eso muchos dicen que el 2026 podría ser el año donde Argentina esté mucho mejor que el resto, porque venimos de quedar muy rezagados», señaló el especialista.

La prueba de fuego: deuda y tensión política con Santa Fe

El primer gran test del año tiene fecha fija: el próximo 9 de enero vence una cuota de deuda por US$4.200 millones. Wende fue categórico al descartar cualquier escenario de default y subrayó cuál es la meta de fondo del Gobierno tras honrar este compromiso: lograr que el Riesgo País perfore la barrera de los 500 puntos.

Sin embargo, advirtió que la ingeniería para pagar sin golpear las reservas ha generado tensiones políticas inesperadas.

El Tesoro cuenta con unos U$S2.000 millones y busca financiar el resto para no debilitar al Banco Central. En este marco se inscribe el reciente cruce con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se negó a ingresar al país unos US$800 millones que la provincia tenía en el exterior, desoyendo un pedido directo del ministro Luis Caputo.

«Pullaro dijo que esos dólares quedan afuera porque quiere proteger los fondos provinciales», detalló Wende sobre el conflicto que expone la dificultad para acumular divisas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reveló el pedido que le hizo Luis Caputo, en declaraciones radiales. (Foto: Clarín Fotografía)

“Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”. Dijo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro en diálogo con Cadena 3. «El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, agregó.

Ante la negativa de Santa Fe, Wende explicó que el equipo económico activó su plan alternativo para cubrir los US$2.300 millones faltantes sin tocar las arcas del Central. La estrategia se recuesta en cerrar un financiamiento con bancos internacionales (Repo) o negociar el ingreso de divisas con grandes empresas energéticas que colocaron deuda.

La urgencia por «blindar» las reservas responde a una debilidad estructural que el Gobierno busca revertir en 2026. Según el economista, si bien las reservas brutas alcanzan los USD 41.000 millones, las reservas netas siguen siendo negativas en un rango de entre US$5.000 y US$7.000 millones, lo que obliga a mantener la prudencia extrema en cada vencimiento.

«Fase 4» y nuevas bandas cambiarias

En paralelo, el Gobierno activó formalmente la nueva etapa de su plan financiero. Lo más relevante es el cambio en la actualización de las bandas cambiarias, que ya no se moverán a un ritmo fijo del 1%, sino que ajustarán siguiendo la inflación pasada.

Bajo esta nueva lógica, el techo del dólar para fines de enero se estableció en $1.565, incorporando el 2,5% de inflación de noviembre. «No es una devaluación, es un techo de banda para que el tipo de cambio pueda fluctuar con más aire», aclaró el columnista.

