Dólar hoy 2 de enero 2026: cotizaciones oficiales y blue actualizadas en el primer día hábil del año

En el inicio de la primera rueda cambiaria de 2026, el dólar oficial abre este viernes 2 de enero 2026 sin cambios, cotizando a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Esta estabilidad inicial se da en un marco de alta expectativa financiera, ya que el Banco Central (BCRA) pone en marcha hoy su nuevo esquema de bandas de flotación, las cuales comenzarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación informada por INDEC.

Con el objetivo oficial de acumular reservas y normalizar el mercado de cambios, esta jornada es clave para observar la reacción de los dólares financieros y el comportamiento de la demanda tras el receso por las fiestas de fin de año.

viernes 2 de enero 2026

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 2 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 2 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones, en el último día hábil del año.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1441 1481 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1435 1485 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1430 1489 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1425 1495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 2 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 2 de enero 2026:

$1.425 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Nuevas bandas cambiarias 2026: cómo funciona el ajuste por inflación del Banco Central

A partir de este 2 de enero 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en marcha la denominada «Fase 3» de su programa de estabilización, modificando el mecanismo de actualización de las bandas de flotación. A diferencia del esquema anterior que se ajustaba a un ritmo fijo del 1% mensual, los nuevos límites superior e inferior se moverán ahora en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC, con un rezago de dos meses.

Según los lineamientos de la autoridad monetaria, este cambio busca los siguientes objetivos clave:

Ajuste dinámico : durante enero 2026 , el techo de la banda (que se sitúa en torno a los $1.564 para el mayorista según proyecciones del mercado) se actualizará tomando como referencia la inflación de noviembre 2025 .

: durante , el (que se sitúa en torno a los $1.564 para el mayorista según proyecciones del mercado) se tomando como referencia la . Acumulación de reservas : el BCRA iniciará un programa formal de compra de divisas , con una meta de sumar entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026 , interviniendo con un tope del 5% del volumen diario operado.

: el iniciará un , con una meta de sumar entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones a lo largo de , interviniendo con un tope del 5% del volumen diario operado. Flexibilidad cambiaria: el sistema permite que el tipo de cambio oficial flote con mayor libertad dentro de este corredor, evitando que el dólar quede «atrapado» contra el techo de la banda y obligue al Central a vender reservas de forma prematura.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 2 de enero 2026

Viernes 2 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1510 1530

Dólar MEP y CCL: cómo operan los financieros tras el debut del nuevo esquema del BCRA

En el mercado bursátil, los dólares financieros inician este 2026 con una tendencia a la estabilidad, operando en sintonía con las señales de previsibilidad que busca transmitir el Ministerio de Economía. El dólar MEP (o Bolsa) se sitúa en torno a los $1.480, mientras que el Contado con Liquidación (CCL), utilizado habitualmente por empresas para girar divisas al exterior, cotiza a $1.522.

Esta dinámica ha permitido que la brecha cambiaria respecto al dólar oficial se mantenga en niveles mínimos históricos, situándose por debajo del 5%. Según analistas del mercado y reportes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), este escenario responde a tres factores determinantes:

Efecto «Banda de Flotación» : la certidumbre sobre el nuevo techo de la banda cambiaria oficial le quita presión a los dólares financieros, al reducir la expectativa de un salto devaluatorio brusco.

: la certidumbre sobre el nuevo techo de la banda cambiaria oficial le quita presión a los dólares financieros, al reducir la expectativa de un salto devaluatorio brusco. Vencimientos de Deuda : el mercado monitorea de cerca la capacidad de pago del Tesoro para los compromisos de enero 2026 , que ascienden a US$ 9.000 millones, un dato que la Secretaría de Finanzas ya ha confirmado que será afrontado con fondos propios y acuerdos de REPO.

: el mercado monitorea de cerca la capacidad de pago del Tesoro para los compromisos de , que ascienden a US$ 9.000 millones, un dato que la Secretaría de Finanzas ya ha confirmado que será afrontado con fondos propios y acuerdos de REPO. Capacidad de pago: la reciente ratificación de la nota crediticia «A1+(arg)» para el corto plazo por parte de las calificadoras locales refuerza la confianza en los instrumentos en pesos, incentivando la permanencia en activos locales y quitando demanda al MEP.

En este contexto, los dólares financieros operan este viernes 2 de enero 2026 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.480,74

Dólar CCL:

Apertura: $1.522,42

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 2 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: