El mes de Milei presidente y el análisis de un politólogo: «Se nota el amateurismo»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el politólogo Ignacio Labaqui hizo un análisis político de este primer mes en funciones del presidente de la Nación, Javier Milei.

PREGUNTA: ¿Qué lectura hace de los altos índices de aprobación de Milei en este primer mes de gestión, pese a sus antipáticas medidas económicas?

RESPUESTA: Todos los presidentes suelen gozar de una luna de miel apenas asumen. Las mediciones de opinión pública muestran niveles de aprobación de Milei consistentes con su voto de segunda vuelta. A favor de Milei juegan varios factores. Primero, hay conciencia de la gravedad de la situación y, segundo, la política de comunicación de Milei enfatiza que de no adoptarse medidas antipáticas los problemas van a agravarse y eso de alguna manera puede servirle para ganar tiempo y que parte de la sociedad esté predispuesta a tolerar un tiempo de sacrificio. Ello tal vez explica por qué, pese al agravamiento de la situación y la adopción de medidas antipáticas, la popularidad de Milei no se ha resentido.

P: ¿Qué evaluación hace del manejo político del presidente en este primer mes? ¿Es más pragmático y dialoguista de lo esperado?

R: En algunos aspectos Milei mostró bastante pragmatismo. Por ejemplo archivando el proyecto de dolarización, convocando a gente del peronismo federal o del PRO, o mismo designando a Guillermo Francos en el Ministerio del Interior. No está claro, sin embargo, cuán dispuesto está a hacer concesiones para lograr que avance su agenda legislativa. Y esta es la pregunta clave. Milei firmó un DNU de desregulación y envió una Ley Ómnibus requiriendo una extensa delegación de facultades. No queda claro si esta es una estrategia de negociación con el Congreso en la que está dispuesto a sacrificar algunas cosas con tal de que se apruebe lo que él considera central de la Ley Ómnibus; o si por el contrario es poco permeable a negociar y entonces, si el Congreso no sanciona la ley en el tiempo y la forma que pretende, irá por una fórmula de gobernabilidad que combine un uso extenso de DNU y la consulta popular. Si va por este último camino, probablemente enfrente un escenario complicado en términos de gobernabilidad.

P: ¿De qué depende que se prolongue o no la luna de miel electoral de Milei?

R: Del grado de éxito de sus medidas económicas iniciales. Si Milei logra sortear con éxito la corrección de precios relativos inicial y, tras 3 o 4 meses de niveles elevados de inflación, adoptar un plan de estabilización que consiga que para fines de 2024 la inflación muestre un sendero claramente descendente, probablemente puede mantener su capital político. Si por el contrario, pasados 4 o 5 meses la situación no da ninguna esperanza de mejoría, probablemente sus niveles de aprobación se resientan.

P: ¿Alguna evaluación general de este primer mes de mandato?

R: Aún es muy pronto para hacer un balance. Sí se ve falta de conocimiento o amateurismo, en el sentido de que todavía restan por hacerse muchas designaciones dentro de la administración pública nacional. Se nota la falta de experiencia en lo que es el conocimiento del estado. Veremos de qué manera eso condiciona la gestión.

PERFIL

Ignacio Labaqui

Es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Católica Argentina (UCA).

Es magister of science in sociology de la London School of Economics and Political Science.

Es consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.

Es analista senior en Medley Global Advisors.

Es profesor de Política Latinoamericana y Teoría de las Relaciones Internacionales en la UCA, y de Gobernanza Regional Comparada en la Universidad del CEMA.