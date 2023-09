El monto fallo triplica el valor actual de YPF  

El monto del fallo a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park tiene la particularidad que casi triplica el monto total de la compañía. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, estimó que la valuación actual de YPF se ubica en el orden de los U$S 5.000 millones, contra una sentencia de U$S 16.000 millones. Montamat recordó que el monto del fallo se suma a los U$S 5.000 millones que ya se le había pagado a Repsol por el 50% de la compañía”.

Este juicio “es una condena adicional derivada del 25% de las acciones que había comprado el grupo Eskenazi y que dejó de pagar, vendiendo sus derechos litigiosos por U$S 15 millones de euros y manteniendo de esta forma una participación en el resultado del juicio”.

Un cálculo similar realizó en la Fundación Libertad y Progreso sobre el valor de la compañía.

En defensa de su decisión, Kicillof enfatizó que “el potencial de YPF es infinito y su valor incalculable. Con YPF recuperamos 200 años de petróleo y gas para la Argentina”.

El gobernador bonaerense sostuvo que “solo el año pasado, la empresa tuvo una ganancia de U$S 5.000 millones; las exportaciones de petróleo a Chile alcanzarán los U$S 3.000 millones; el proyecto de Gas Natural Licuado, traerá una inversión de US$ 50.000 millones y se estima una exportación de U$S 18.000 millones por año”.

El último ejercicio de la compañía publicado a principios de agosto señaló que, durante el segundo trimestre de este año, el resultado de la empresa sin computar elementos financieros alcanzó los U$S 1.005 millones consolidando “una ganancia neta de más de $ 85.000 millones en el trimestre y de casi $ 144.000 millones en los primeros 6 meses del año”.