El Nobel de Economía en 2025 fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

Innovación y crecimiento. Los aportes que realizaron los académicos distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2025.

El Premio Nobel de Economía 2025 fue entregado a los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por sus aportes en relación al crecimiento económico vinculado a la innovación y la disrupción tecnológica.

La máxima distinción académica en el campo económico quedó en manos de los académicos oriundos de Holanda, Francia y Canadá, respectivamente, según se dio a conocer este lunes por la mañana.

La Real Academia Sueca de Ciencias señaló en su comunicado que la mitad del galardón corresponde a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico” y la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt "for having explained innovation-driven economic growth" with one half to Mokyr…

Mokyr es historiador económico, tiene 79 años, es holandés, fue criado en Israel y ha realizado la mayor parte de su trayectoria académica en la Universidad del Noreste (Chicago, Estados Unidos). Su principal aporte a las ciencias económicas es el estudio de los factores que permiten a la humanidad alcanzar un crecimiento económico sostenido.

Su idea más potente es que es posible un proceso auto generativo de innovación, y que para ello es necesario descubrir los fundamentos científicos que dan origen a la innovación.

En cuanto a los otros dos galardonados, Philippe Aghion de 69 años, es economista francés, fue profesor en la London School of Economics y en la Universidad de Harvard, mientras que Peter Howitt de 79 años, es economista canadiense, y profesor en la Universidad Brown.

Ambos acuñaron en conjunto el concepto de «destrucción creativa» y mediante modelos econométricos explicaron la forma en que la innovación tecnológica provoca el reemplazo de tecnologías antiguas que quedan obsoletas, y cómo este proceso genera en las industrias preexistentes diferentes tensiones que deben resolverse a fin de no detener el crecimiento.

Milei y Guzmán celebraron el Nobel de Economía

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar la distinción a Mokyr, Aghion y Howitt con una arenga: «Ganó el crecimiento económico…!!!». En su posteo en X el mandatario argentino agregó que «Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo…».

Ganó el crecimiento económico…!!!

Ganaron los tecno-optimistas y los neoschumpeterianos que creen en la destrucción creativa como el camino para alcanzar el desarrollo…

VLLC!

Asimismo, el ex ministro de economía Martín Guzmán se hizo eco del galardón para felicitar a Peter Howitt con un «Grande Peter!!». El flamante Premio Nobel de Economía en 2025 fue director de tesis doctoral del argentino.

Felicitaciones a mi director de tesis doctoral, PETER HOWITT, Premio Nóbel de Economía 2025!



Súper merecido. Peter es un economista espectacular, profundo, que ha hecho aportes de enorme valor a la economía, tanto en crecimiento económico como en economía monetaria.



Y como… pic.twitter.com/00OJuSccOC — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) October 13, 2025

«Súper merecido. Peter es un economista espectacular, profundo, que ha hecho aportes de enorme valor a la economía, tanto en crecimiento económico como en economía monetaria«, señaló el conductor de la economía nacional en la primera mitad del mandato de Alberto Fernández.