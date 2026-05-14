Una camioneta del municipio de Roca protagonizó un accidente con un taxi sobre calle Jujuy 

Una camioneta del municipio de Roca estuvo involucrada en un siniestro vial. Foto: archivo.

Una camioneta del municipio de General Roca protagonizó un accidente de tránsito este jueves por la noche en la intersección de calles Jujuy y Venezuela, en carcanías a un supermercado.

El hecho ocurrió pocos minutos antes de las 22, cuando dos trabajadores municipales que se desempeñan en el área de limpieza de plazas del turno noche colisionaron con un taxi mientras circulaban por el sector.

Según se informó desde el Municipio, la camioneta impactó de costado contra el taxi y, tras el choque, terminó colisionando contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro vial.

Tras el accidente, se realizaron los controles de alcoholemia correspondientes tanto a los dos empleados municipales como al conductor del taxi, y todos los resultados dieron negativo.

De acuerdo a la información brindada, el personal municipal regresaba de efectuar una descarga en la Planta de Tratamiento de Residuos al momento del choque.