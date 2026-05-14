“Familia judicial”: el oficialismo aprobó el pliego del padre de Mahiques y dictaminó el del hijo de Rosatti

La “familia judicial” se fortalece al calor del Gobierno. El Senado aprobó este jueves en el recinto la continuidad de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, en la Cámara de Casación Penal. Antes, en la Comisión de Acuerdos, obtuvo dictamen la nominación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, como juez de Santa Fe.

El listado de pliegos signados por vínculos sanguíneos no se agota ahí: también recibió dictamen la designación de Ana Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (que tiene a su cargo la causa $LIBRA) como jueza federal de primera instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Su pliego quedó listo para ser votado en la próxima sesión junto con el de Rosatti hijo.

El avance de esos y otros numerosos pliegos que estaban trabados desde la semana pasada fue posible gracias a bloques dialoguistas (PRO, UCR y partidos provinciales) que en un principio habían retaceado apoyo a los dictámenes a la espera de que el Poder Ejecutivo enviara pliegos que le interesan a las provincias.

La intensa jornada en el Senado arrancó por la mañana en una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto. Allí, Emilio Rosatti sorteó sin sobresaltos un acotado interrogatorio de la oposición, donde la pregunta más incómoda giró alrededor de las supuestas irregularidades en el concurso que lo depositó como candidato.

A mediados de 2024, Rosatti quedó ubicado en primer lugar en la terna para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe a pesar de que no había obtenido las mejores calificaciones en los exámenes. El aspirante ascendió en el orden de mérito después de la entrevista personal con el jurado, lo que abrió sospechas de una selección “a dedo”.

En la comisión, el senador kirchnerista Martín Soria le preguntó a Rosatti qué opina de un proyecto que presentó la Corte Suprema para modificar el sistema de elección de jueces en el Consejo de la Magistratura y quitarle “discrecionalidad” a la instancia de la entrevista personal.

“Está dentro de las facultades de la Corte proponerlo y hay más de una decena de proyectos para modificar el sistema de concursos en el mismo sentido. Cuando uno se anota en un concurso, se anota con el reglamento vigente”, se limitó a responder el santafesino.

Además, dijo que “en las instancias finales (del concurso) llegarían los que mejor hicieron las cosas en las instancias anteriores”, y “si hay más o menos discrecionalidad en la instancia final” es algo que deberá evaluar el Consejo.

También obtuvo dictamen en Acuerdos, el miércoles, la designación de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi. Es la tercera vez que se postula para el cargo de jueza en Hurlingham: lo intentó durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero en ambas oportunidades el Senado no llegó a votarlo. “Espero que la tercera sea la vencida”, dijo ante los senadores.

Patricia Bullrich defendió el nombramiento de Juan y rechazó una impugnación presentada a raíz de su matrimonio con Martínez de Giorgi, juez del caso $LIBRA. “(Juan) ya vino tres veces, su pliego lo mandaron Macri y Alberto Fernández, y en ese momento no estaba la causa que está planteada en su impugnación. Degrada la carrera profesional de la doctora que la impugnen por una situación familiar”, dijo Bullrich.

Mahiques renovó el cargo

Tras las dos audiencias públicas, donde también se presentaron otros postulantes a distintos cargos judiciales, el Senado sesionó y aprobó el pliego de Carlos Alberto Mahiques, padre del ministro de Justicia, para continuar después de los 75 años (la edad límite permitida por la Constitución Nacional) como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

La postulación de Mahiques recibió amplia mayoría: 58 votos a favor y solo 11 en contra, todos del kirchnerismo duro. La bancada peronista, liderada por José Mayans, se dividió fuertemente: 13 integrantes se inclinaron sorpresivamente a favor del juez. El voto de los tres cordobeses (Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo) también fue afirmativo.

Mahiques quedó en el ojo de la tormenta en 2022 cuando, junto a un grupo de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios, se trasladó en un vuelo privado a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, lo que generó una causa por presuntas dádivas que finalmente fue cerrada con el sobreseimiento de los involucrados.

En rechazo al pliego, el exministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria, quien denunció una “profunda dependencia del poder político, económico y mediático” por parte de Mahiques. Denunció además que el juez tuvo “fallos peligrosos, alineamientos políticos elocuentes, y una trayectoria atravesada de punta a punta por la política partidaria”.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, salió al cruce del kirchnerismo: “No fue Mahiques el que se robó Vialidad; él juntó a todo el tribunal y la Corte Suprema juzgó los hechos. No fue Mahiques quien participó de la redacción del infame memorándum con Irán; fueros ellos y Mahiques los juzgó. No fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas; fue el que participó del análisis de las medidas probatorias. No fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez; fue el que lo juzgó”.

“No lo quieren votar porque juzgó la corrupción del gobierno al que pertenecieron, no por Lago Escondido. Lago Escondido es un poroto al lado de las cosas que hizo el gobierno al que pertenecieron”, remató Bullrich.

Antes del debate, tomaron estado parlamentario más de 50 pliegos que también iniciaran su recorrido en Acuerdos. Entre ellos figura el del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo que falló a favor del Gobierno frente a la cautelar que había logrado la CGT contra la reforma laboral. Al igual que Mahiques, Pesino busca aval para continuar en el cargo después de los 75 años.