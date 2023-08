El «padre de la dolarización» en El Salvador: «Cuando dolarizás, los dólares aparecen»

La dolarización en Argentina es un tema en auge nuevamente, tras el buen resultado de Javier Milei en las elecciones del pasado domingo. Y, si bien las experiencias internacionales no son extrapolables directamente, es oportuno conocer en profundidad cómo fue la aplicación de ese sistema monetario en otros países.

El Salvador es uno de los tres países de Latinoamérica (junto a Ecuador y Panamá) que han dolarizado su economía. Como toda política económica disruptiva, la dolarización salvadoreña tuvo un abanderado: Manuel Hinds fue el ideólogo y creador del sistema que rige desde 2001.

En exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el «padre de la dolarización» en El Salvador repasó la experiencia en ese país e hizo consideraciones pertinentes para el caso argentino.

PREGUNTA: Fue usted quien propuso y llevó adelante la dolarización de El Salvador. ¿Por qué lo hizo?

RESPUESTA: Me preocupaba que en América Latina las tasas de interés siempre han sido muy altas, y había llegado a la conclusión de que el problema principal cuando se hablaba de riesgo país era el riesgo de la moneda. La gente ha tenido siempre en América Latina un instinto de sacar el dinero para Miami o depositarlo a Uruguay o donde sea en dólares. Como consultor del Banco Mundial estudié mucho el tema de la moneda, y concluí que lo mejor en países con una mala historia de inflación es que el gobierno no pueda manejar la moneda. Así se me ocurrió, y llegué a El Salvador y la propuse.

P: ¿Cuál era el entorno macroeconómico de El Salvador previo a la dolarización?

R: Completamente distinto a Ecuador y a Argentina. Nosotros tuvimos una época de gran inflación en los finales de los 70 y principios de los 80. Llegamos a tener inflación del 30% anual, que en El Salvador es muy fuerte. Entonces, llegó un nuevo gobierno entre 1989 y 1994, y decidió bajar esa tasa de inflación sin dolarizar, sino simplemente prohibiéndole al Banco Central prestarle dinero al gobierno. La tasa de inflación se bajó al 2% anual. Pero nosotros nunca hemos tenido una historia como la de Argentina, esa fue la única inflación que tuvimos porque había una guerra. El problema fue que la tasa de interés no bajó, porque los depositantes pensaban «este gobierno no va a devaluar la moneda, pero el siguiente puede ser que sí». Hubo dos razones principales por las que dolarizamos. La primera porque te da una fortaleza enorme, que es la certeza de que no vas a devaluar contra el dólar, porque el dólar es tu moneda. La segunda, en ese momento finalizaba la guerra civil que tuvimos nosotros y la guerrilla se convirtió en un partido político que se creía que llegaría al poder. Entonces, es bueno que institucionalmente haya algo que no les permita hacer una locura con la moneda.

P: ¿Cómo se instrumentó la dolarización allí?

R: Se dejó que la gente escogiera entre el dólar y el colón (moneda salvadoreña). Al principio, cuando iba al mercado podía pagar en colones todo o una parte, pero muy rápido se definió por los dólares, en dos o tres meses se dio un total reemplazo. Legalmente, puedo aun pedir que me cambien los dólares por colones, pero nadie los usa. La gente tiende a pensar que necesitas dólares billetes por todo lo que es el sistema bancario, y eso no es así. Los únicos billetes verdes que necesitas son los que antes estaban en colones, y luego los conviertes a dólares. Pero lo importante de la dolarización es que tú dolarizas las cuentas del sistema bancario, tanto depósitos como créditos. En El Salvador, como no teníamos mucha inflación, como estaba muy tranquilo y como no habíamos devaluado en 10 años, entonces aplicamos para la conversión el mismo tipo de cambio que teníamos en ese entonces, que era de 8,75 colones por dólar. La tasa de interés de los préstamos bajó desde 24% a 6% en tres meses, y subieron inmediatamente los plazos. Si usted quería comprar una casa, tenía que pagar 24% de interés anual pero además le daban 5 años de plazo, con lo que se hacían casas pero porque el gobierno subsidiaba. Con la dolarización, se terminaron los subsidios e inmediatamente aparecieron las hipotecas a 25 años al 6%, y esa es la tasa aún hoy.

P: Entonces, se dolarizó sin devaluar.

R: Así es. Por varias razones importantes. La primera es que estábamos en equilibrio, y si usted devalúa cuando se está en equilibrio genera inflación. Segunda es que hay que escoger el tipo de cambio de conversión de una manera muy transparente, porque por supuesto la gente que sabe cuál será la tasa de cambio tiene una información con la que puede hacer mucha plata. Eso en Argentina es difícil porque se está devaluando continuamente, pero hay maneras transparentes de hacerlo.

P: ¿Cualquier país se puede dolarizar?

R: Sí, cualquiera. Y creo que las ventajas son sensacionales, buenísimas.

P: En Argentina tenemos una severa escasez de reservas internacionales. ¿Eso necesariamente implica una tasa de conversión elevada y una fuerte devaluación?

R: No hay que cometer ese error. Ahora ustedes están en una situación en la que si convierten a dólares sus salarios, les sucederá como a Ecuador que había gente que ganaba U$S 4 al año. Entonces no hay que hacer una tasa de cambio tan elevada, sino una consistente con la riqueza del país, con lo que el país ha sido. Si no, va a tener inflación en la nueva moneda, que es lo que se busca evitar. Y por último, en el momento en que usted dolariza, los dólares aparecen. En el momento. Eso pasó en Ecuador, donde se habían desaparecido los dólares y volvieron a aparecer en el sistema bancario en el momento en que se dolarizó. La economía se estabiliza en dólares muy rápidamente.

P: Supongamos que Argentina se dolariza, e inmediatamente todos los habitantes vamos a cambiar nuestros pesos por dólares. En Argentina no hay dólares…

R: … Pero fíjese bien una cosa: es muy poca la cantidad de pesos que necesitan cambiar. Usted, por ejemplo, ¿cuánto de los gastos mensuales los paga con transferencias, con tarjetas de crédito, con transferencias bancarias, y cuánto en efectivo? El efectivo casi no se usa ya en la economía moderna. Usted nada más necesita son los billetes que la gente anda llevando en la cartera, y esa cantidad de billetes es una cantidad mínima de las transacciones que se hacen. Los sueldos se pagan con transferencias, las compras se hacen con tarjetas. En El Salvador, que es una economía mucho más chica que la argentina, nosotros necesitamos U$S 400 millones nada más, y teníamos más de lo que necesitamos por cualquier cosa.

P: ¿Cuál es la principal diferencia entre las experiencias de dolarización entre El Salvador y Ecuador?

R: El Salvador es una economía mucho más abierta que la de Ecuador, y además nosotros no teníamos ni tenemos ninguna restricción al movimiento de capitales. En cambio, en Ecuador hay muchas restricciones en las operaciones de los bancos porque está siempre ese miedo de que se van a ir los dólares. Los dólares no se van, solo se van cuando los quieren agarran. Si vas a una fiesta y te cierran con llave la puerta de la casa, usted se quiere ir de esa fiesta. Cuando El Salvador se dolarizó, inmediatamente hubo muchas empresas que empezaron a conseguir créditos en Estados Unidos, directo de bancos en Nueva York, con lo que los bancos locales se estaban quedando sin los clientes más jugosos y tuvieron que meterse con las empresas más pequeñas. Y como el dinero que venía de Nueva York venía bien barato, bajaron las tasas de interés inmediatamente. La ganancia de capital que generó la dolarización fue muy significativa. Una de las cosas que políticamente ayuda mucho es que a la gente, cuando siente sus ventajas, le gusta el sistema.

P: Ante la posibilidad de que Javier Milei llegue a la presidencia, y con él sus planes de dolarización, ¿qué le diría al respecto a la dirigencia y al población argentina?

R: Yo trabajé en una época con Argentina. En el gobierno siempre ha habido una tendencia a intervenir en las exportaciones, por ejemplo. A cambiar las tarifas, protegiendo empresas locales, o desprotegiéndolas como con la carne, donde recuerdo que cuando bajaban los precios afuera dejaban exportar, y cuando subían no. Ese tipo de cosas son malas en general, y si hacen ese tipo de intervenciones no le van a poder sacar todo el jugo que le pueden sacar a la dolarización.

P: Es oportuno su comentario, porque la agenda de Javier Milei es de absoluta libertad económica.

R: Eso está bueno.

Perfil

Manuel Hinds es Fellow del The Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise de Johns Hopkins University. Compartió el Premio Hayek del Manhattan Institute de 2010. Exministro de Hacienda de El Salvador, trabajó con el Banco Mundial en 35 países durante 30 años. Website: manuelhinds.com