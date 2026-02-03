El pago anual de tasas en Bariloche se extiende hasta fines de marzo

La municipalidad de Bariloche fijó el plazo hasta fines de marzo para adherir al pago anual de tasas y acceder a beneficios y descuentos.

La medida rige para los contribuyentes que abonen la tasa por servicios municipales que es el tributo que pagan todas las propiedades registradas.

Este año, la vigencia de adherir al pago anual anticipado es hasta el 27 de marzo de 2026 y corresponde a las facturas enviadas de manera digital con el costo anual, que tiene una variación respecto del año anterior solo por la modificación del módulo fiscal respecto de comienzos de 2025, que es la variable por la cual se basan todos los tributos.

El aumento de tasas no tiene el impacto que pretendía el Ejecutivo con cambios y mayor carga para las propiedades de algunas zonas, porque no fue aprobada en el Concejo Deliberante la reforma fiscal y tarifaria para el 2026. Por eso, el incremento solo toma la variación del módulo fiscal en 373 pesos, el valor que tuvo desde julio pasado.

El municipio informó que el pago anual ofrece el 15% de incentivo fiscal destinado a quienes tengan la tasa por servicios municipales al día al 30 de noviembre de 2025 y los que se encuentren adheridos al domicilio fiscal electrónico. Hay alternativas de ascender ese beneficio al 20%.

Además, una entidad bancaria privada ofrece a sus clientes con tarjeta de crédito el financiamiento de tres cuotas sin interés para quienes deseen realizar el pago anual de tasas municipales.

Las facturas de la tasa por servicios municipales también se pueden descargar desde la web oficial y con el número de cuenta a partir del próximo lunes 9 de febrero.