Concejales de Bariloche quieren una comisión previa a la Convención y patear la elección

Los concejales de Bariloche Julieta Wallace, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten y Facundo Blanco Villalba presentaron un proyecto para crear una comisión de discusión previo a la Convención. Foto. Chino Leiva

Cuatro concejales opositores de tres bloques distintos de Bariloche propusieron una ordenanza para crear una comisión de “diálogo y participación ciudadana” para que durante seis meses se debata de manera amplia los temas a incorporar en la Carta Orgánica Municipal. Con este espacio previo, se pasaría la elección de los convencionales para el último cuatrimestre.

Los concejales cuestionaron duramente al intendente Walter Cortés que pretende convocar a elecciones para convencionales antes del invierno, según confirmó en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, y remarcaron que el llamado a este comicio debe salir por el Concejo Deliberante y se requiere de ocho votos para su aprobación, por eso se descuenta que no prosperaría la fecha elegida por el jefe comunal.

Con la propuesta de la oposición, se maneja ahora seis meses de trabajo para la comisión y de manera posterior la Convención iniciaría su trabajo que podría concretar en tres meses (si se replica lo del 2007) para tener el 1 de enero de 2027 el nuevo texto aprobado y en vigencia. Para convocar a elecciones, se debe respetar que la convocatoria se realice 90 días antes de la fecha definida.

Una comisión con representación política y apertura al debate

Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche), Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) plantean hacer un esquema similar al de la reforma de la Carta Orgánica de 2007,con una comisión previa para analizar los temas y abrir a la participación de instituciones, juntas vecinales, entidades empresarias, juristas y distintos grupos de la sociedad civil que sienten las bases para el futuro debate de los convencionales.

Por eso la ordenanza, que se presentó este martes, indica que las propuestas que surjan deben ser “vinculantes” en el sentido de ser «tenidas en cuenta» para su análisis en la Convención, que estará integrada por 15 personas elegidas mediante el voto popular.

La comisión estará presidida por el titular del Deliberante, Gerardo Del Río, e integrada por todos los concejales, dos representantes del Ejecutivo y los asesores letrados de los dos poderes; deberá tener dos encuentros mensuales obligatorios y trabajar durante seis meses, con invitaciones abiertas a la comunidad a sumarse al debate.

Para esta ordenanza se requieren seis votos y los ediles aspiran a que sea uno de los temas a tratar en la primera de este año. Por ahora, el Concejo recién retomó la actividad tras el receso y no se convocó a sesiones extraordinarias como buscaba el intendente Cortés para el tratamiento del pliego de licitación del basural.

Se replica el proceso de 2007

“Estamos proponiendo lo mismo que hace 20 años hicieron (Alberto) Icare y (Marcelo) Cascón, que es crear una comisión especial de debate y participación a los efectos de informar y debatir todos los alcances de la Carta Orgánica”, explicó Wallace, quien enfatizó que el intendente “por sí mismo no puede de manera unilateral convocar a elecciones convencionales, eso lo convierte en una persona autoritaria”, señaló.

Ferreyra remarcó que la idea de la comisión “busca pensar el Bariloche que queremos para los próximos 20 años” y refutó expresiones del intendente acerca del Estado moderno que pretende: “Hoy necesitamos un Estado que escuche, no un Estado prepotente”, acusó.

Costa Brutten señaló que la comisión hará una “hoja de ruta” para el posterior debate de la Carta Orgánica en la Convención -sin anticiparse los temas que se analizarán, que surgirían del interés de los distintos sectores- y descartó que se trate de una duplicación de discusiones.

En la misma línea, Blanco Villalba señaló que la comisión busca ampliar la participación, mientras que la Convención tendrá a los 15 representantes “votados de una lista partidaria”. Admitió que con sus pares tienen diferencias en la visión de Carta Orgánica, pero coinciden en la comisión porque se trata de un “primer ordenamiento que se presenta, marcando cómo va a ser el proceso de la reforma. No queremos una reforma exprés, rápida como quiere el intendente tal vez aprovechando algún acuerdo político con el gobernador o el veranito político”, fustigó.

Para todo el proceso de la reforma de la Carta Orgánica existe un presupuesto asignado del Concejo Municipal y del Ejecutivo, que se aprobó con el presupuesto 2026, según aclaró Wallace. Ahora, el proyecto de comisión deberá ser tratado y obtener los seis votos necesarios para avanzar, algo que los ediles entienden accesible y que tendrán respaldo de otros pares.