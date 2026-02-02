La defensora del Pueblo fue a la Justicia para frenar el aumento del boleto en Bariloche

El boleto en Bariloche aumentó un 8% a fines de enero y piden un freno en la Justicia. Archivo

Con una acción de amparo y medida cautelar, la defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, busca frenar el aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros que instrumentó el intendente Walter Cortés la semana pasada.

El incremento del boleto del orden del 8% fue definido mediante resolución del intendente, como es habitual, luego del proceso de revisión habilitado y la audiencia pública que se realizó en diciembre pasado.

Con la suba, el boleto mínimo para los pasajeros turistas o quienes no tengan la residencia actualizada, pasó a costar 2.045,71 pesos y para los residentes 1.534,28 pesos, ya que obtienen un 25% de descuento.

La defensora del Pueblo había objetado la audiencia pública por irregularidades pero ese cuestionamiento fue rechazo por el intendente mediante resolución antes de definir el aumento. Ahora Minuth acudió a la Justicia al considerar que el aumento fue dispuesto violando el procedimiento legal obligatorio, apuntando nuevamente a la instancia de participación ciudadana.

Según informó la Defensoría local, se agotaron las vías administrativas para los planteos a la audiencia pública y el aumento concedido, por eso se decidió recurrir a la Justicia; mientras que también solicitó informes del dictamen legal que respalda el aumento otorgado.

La titular del organismo de control cuestiona que la audiencia pública no cumplió con el procedimiento exigido por ordenanza; no tuvo transmisión por streaming y faltó el acceso público a la grabación; además de omitir preguntas del público. También sumó a sus reclamos la falta de respuestas del Ejecutivo a pedidos de informe del organismo.

“La ley es clara: no se puede modificar la tarifa de un servicio público esencial sin una audiencia pública válida. No es una formalidad: es una garantía para que la comunidad pueda informarse, opinar y participar”, remarcaron desde la Defensoría.

En la acción judicial la defensora pidió como medida cautelar que se suspenda la aplicación de los nuevos valores del boleto y de fondo que se declare la nulidad de la resolución que autorizó el aumento y se convoque a una nueva audiencia pública.

La audiencia realizada a mediados de diciembre tuvo pocos oradores y entre ellos participó la propia defensora y el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo).