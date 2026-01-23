Tras la denuncia, el intendente de Bariloche dio marcha atrás con el aumento de las tasas

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, resolvió dejar sin efecto una resolución que disponía el aumento del módulo fiscal que implicaba un aumento de las tasas y otros tributos. (foto de archivo)

Un día después de que la concejal de la oposición Julieta Wallace presentara la denuncia en el Tribunal de Contralor municipal, para que se investigue al intendente de Bariloche, Walter Cortés, por haber dictado una resolución supuestamente ilegal para aumentar el módulo fiscal, lo que representaba un aumento de las tasas y otros tributos, el jefe comunal resolvió dar marcha atrás.

Cortés dictó este viernes la resolución 163-I-2026 que justamente deja sin efecto la resolución que modificaba el módulo fiscal. En consecuencia, el incremento del módulo fiscal de 373 a 395 pesos para el ejercicio 2026, como denunció Wallace, quedó derogado.

En los considerandos de la resolución que el intendente dictó este viernes señaló que “el artículo 4° del Anexo I de la Ordenanza Nº 2375-CM-12 establece el módulo fiscal como unidad de medida no monetaria destinada a la determinación y expresión de valores mínimos y fijos previstos en la normativa tributaria municipal”.

Recordó que el Concejo Municipal aprobó el presupuesto del ejercicio 2026, “sin haber fijado el nuevo valor del módulo fiscal aplicable al referido período”. “Que dicha circunstancia torna necesario establecer el valor vigente del módulo fiscal, a fin de garantizar transitoriamente la operatividad administrativa, la percepción de los recursos municipales y la ejecución provisoria del presupuesto aprobado”, aseveró Cortés.

Por eso, resolvió dejar sin efecto la resolución 3203-I-2025, que había dictado el 29 de diciembre pasado por la que Wallace lo denunció ante el Tribunal de Contralor.

Se retrotrae el monto al valor del 2025

En la nueva resolución establece que “hasta tanto se determine un nuevo valor por la autoridad competente, la aplicación del monto del módulo fiscal que fuera fijado por la Resolución Nº 1354-25, equivalente a la suma de 373 pesos”.

Además, dispone “que las áreas competentes tomen conocimiento y adopten las medidas necesarias para su implementación”.

“La presente Resolución será refrendada por la Subsecretaria de Administración Financiera”, dice el documento.

Wallace dijo a Diario RÍO NEGRO que la denuncia seguirá su curso en el Tribunal de Contralor. “Hoy me notificaron que habilitaron la feria judicial y le dieron traslado al asesor letrado del Tribunal de Contralor, porque la conducta del intendente debe ser investigada”, informó la concejal del bloque Incluyendo Bariloche.

El hecho denunciado

Wallace denunció a Cortes por abuso en el ejercicio de su función. La denuncia la interpuso el jueves, mientras el jefe comunal se encontraba en Madrid, España, donde participaba de la Feria Internacional de Turismo 2026.

La concejal planteó que el dictado de la polémica resolución 3203-I-2025 “a todas luces resulta ser ilegal, arbitrario y confiscatorio por cuanto dispone un aumento del modulo fiscal sin base o sustento legal; dejando el Estado Municipal al borde de una lluvia de reclamos administrativos y judiciales que ocasionarán perjuicio al erario público”.

Sostuvo que la resolución 3203-I-25 “es ilegal, por tanto el intendente Walter Cortes ejerció de manera abusiva y contraria a derecho, su función de intendente municipal al establecer un aumento del modulo fiscal que no puede autorizar, por carecer de competencia y atribución específica para hacerlo”.

Afirmó en la denuncia que el “aumento del módulo fiscal de 373 pesos (última actualización autorizada de junio 2025) a 395 pesos (aumento ilegal por Resolución 3203-I-25) implica un aumento en términos reales de los tributos, y ello es ilegal”.

“El intendente lo disfraza como una preservación real de los tributos pero en rigor, y si acaso lo fuera, no tiene atribución legal para hacerlo. Sólo el Concejo Municipal tiene facultades para ello, conforme artículo 38 de la Carta Orgánica Municipal”, advirtió Wallace.