El peso chileno comenzó la jornada a la baja este martes 14 de julio: a cuánto cotiza hoy y qué pasa con el dólar
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, martes 14 de julio de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
En pleno recambio de las vacaciones de invierno, quienes planean cruzar la cordillera reciben una buena noticia para el bolsillo. Este martes 14 de julio, el peso chileno profundiza su tendencia a la baja en las pizarras de referencia, abriendo una ventana de oportunidad clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro.
Con la moneda trasandina cediendo terreno frente al peso argentino, las calculadoras se encienden para definir la mejor estrategia de pago antes de encarar los pasos fronterizos: ¿es momento de apostar fuerte al efectivo o siguen conviniendo las tarjetas en los comercios chilenos?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 14 de julio de 2026?
Martes 14 de julio de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.59 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $159.077 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 14 de julio de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 14 de julio de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este 14 de julio de 2026:
- $1.460,00 para la compra
- $1.510,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 13 de julio de 2026:
- $1.445,00 para la compra.
- $1.515,00 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 14 de julio de 2026?
A casi medidos de julio de 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial ante las contingencias climáticas. Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este 14 julio de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
14/07/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|CERRADO
|—
|Cerrado por aumento de lluvias del lado de Chile hasta las 13.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|La calzada permanece mojada y se detectaron sectores con hielo combinados con la persistencia de viento fuerte.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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