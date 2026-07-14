El peso chileno comenzó la jornada a la baja este martes 14 de julio: a cuánto cotiza hoy y qué pasa con el dólar

En pleno recambio de las vacaciones de invierno, quienes planean cruzar la cordillera reciben una buena noticia para el bolsillo. Este martes 14 de julio, el peso chileno profundiza su tendencia a la baja en las pizarras de referencia, abriendo una ventana de oportunidad clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro.

Con la moneda trasandina cediendo terreno frente al peso argentino, las calculadoras se encienden para definir la mejor estrategia de pago antes de encarar los pasos fronterizos: ¿es momento de apostar fuerte al efectivo o siguen conviniendo las tarjetas en los comercios chilenos?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 14 de julio de 2026?

Martes 14 de julio de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.59 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $159.077 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 14 de julio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 14 de julio de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 14 de julio de 2026:

$1.460,00 para la compra

para la compra $1.510,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 13 de julio de 2026:

$1.445,00 para la compra.

para la compra. $1.515,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 14 de julio de 2026?

A casi medidos de julio de 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial ante las contingencias climáticas. Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 14 julio de 2026, según el último reporte: