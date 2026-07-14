Anya Taylor-Joy sorprendió al decir a qué selección apoyará en Argentina vs. Inglaterra

Anya Taylor-Joy reveló por quién alentará en la semifinal entre Argentina e Inglaterra y dejó en claro que, pese a su fuerte vínculo con ambos países, su corazón está del lado de la Selección argentina.

La reconocida actriz, que pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires y posee ciudadanía argentina y británica, habló sobre el esperado duelo por un lugar en la final del Mundial 2026 durante la avant-première de su nueva película, Lucky.

Qué dijo Anya Taylor-Joy sobre Argentina e Inglaterra

En una entrevista con AP, un periodista le preguntó de qué lado estaría en la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

«Hay mucho estrés en la casa en este momento«, respondió entre risas la protagonista de Gambito de dama, haciendo referencia a sus raíces familiares y al enfrentamiento entre los dos países.

Sin dudarlo, luego dejó en claro cuál será su elección: «Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina».

De todas maneras, la actriz también tuvo palabras de cariño para Inglaterra y cerró con una frase que buscó equilibrar la situación: «Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra».

Su apoyo a la Selección argentina viene de hace años

No es la primera vez que Anya Taylor-Joy demuestra públicamente su fanatismo por la Albiceleste.

Durante el partido inaugural del Mundial 2026, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, fue fotografiada con una camiseta personalizada de la Selección argentina, mientras que su esposo, el músico Malcolm McRae, lucía una remera con la palabra «Argentina».

Su apoyo, sin embargo, viene de mucho antes. La actriz también celebró la consagración del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022, sumándose a los festejos que se multiplicaron en distintas partes del mundo tras la obtención de la tercera estrella.

Con una infancia marcada por su paso por Buenos Aires y un fuerte vínculo afectivo con el país, Anya volvió a dejar en claro que, cuando juega la Selección argentina, su corazón sigue siendo albiceleste.